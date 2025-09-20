جياد «غودولفين» تطارد ألقاب سباقات الفئة الأولى في أستراليا وأميركا

يدفع فريق «غودولفين» العالمي باثنين من خيرة جياده للظفر بألقاب سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً في كل من مضماري «كولفيلد» الأسترالي، و«باركس» الأميركي.

وتنشد الفرس «زاردوزي» بإشراف المدرب سيارون ماهر، لقب سباق «أندروود ستيكس» الأسترالي الممتد لمسافة 1800 متر عشبي، والمخصص لخيول الثلاث سنوات فما فوق، فيما تتجه المهرة «غود شير» بإشراف المدرب براد كوكس للمنافسة في لقب سباق «كوتيليان ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1700 متر رملي.

ويطمح ممثلا «غودولفين» لحصد الانتصار الثاني لهما على صعيد سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعد أن حققت «زاردوزي» في نوفمبر 2023 لقب سباق «كينيدي أوكس» على مضمار فليمنغتون الأسترالي.

بدورها تتطلع «غود شير» الفائزة مايو الماضي في سباق «كنتاكي أوكس» لخيول الفئة الأولى، لتعزيز حظوظها في نيل لقب أفضل مهرة في عمر الثلاث سنوات في السباقات الأميركية، خصوصاً أن المهرة تمتلك في سجلها انتصارات بارزة على مستوى الفئة الثانية «جروب2»، جاء آخرها الفوز في سباق «غراوندز أوكس» الذي أقيم على مضمار «فاير غراوندز» الأميركي.