كوزمين: كل فرد من عائلتي يحضر مبارياتي منفرداً

كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الروماني أولاريو كوزمين، أن الدعم المعنوي الكبير الذي يحظى به من قبل عائلته ساعده كثيراً خلال مسيرته في مجال التدريب، مؤكداً أنه سعيد للغاية بهذا الدعم، مشيراً إلى أن الأجواء في البيت عندما تكون لديه مباريات ويتابعها أفراد عائلته، تشهد نوعاً من التوتر الإيجابي، مؤكداً أنه وعائلته جميعاً يأملون تأهل المنتخب إلى كأس العالم، وأنه يتمنى أن يحتفل معهم بهذه اللحظة، مشيراً إلى أن المنتخب يستعد لخوض مباراتيه أمام عُمان وقطر في أكتوبر المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، مشدداً على أن تفكيره الوحيد في المرحلة المقبلة هو كيفية تحقيق الهدف المتمثل في التأهل إلى المونديال.

وقال كوزمين لـ«الإمارات اليوم» رداً على سؤال بشأن الأجواء العائلية خلال متابعتها المباريات، سواء حالياً مع المنتخب أو سابقاً مع الأندية التي دربها: «بالنسبة لنا كعائلة، فإن كل بطولة أو كل مباراة، أو أي حضور لنا نعتبره كأنه أول مرة نعيش فيها هذه الأجواء، أو كأنها المرة الأولى التي تحدث معي».

وأضاف كوزمين الملقب بـ«صائد البطولات»: «دائماً خلال مسيرتي كنت أجد الدعم المعنوي من أسرتي التي تتفهم طبيعة عملي وقلة الوقت الذي أمضيه معها، كوني أظل لساعات طويلة منغمساً ومنشغلاً عنهم بالعمل. أشكرهم على هذا التفهّم، ففي هذه المهنة، وهي مهنة التدريب، ليس هناك وقت خاص. ودائماً كنت أضحي بوقت العائلة مقابل وقت العمل».

وحول ردة فعل عائلته داخل البيت عند متابعته المباريات كمدرب، قال كوزمين: «مرات كثيرة تحضر عائلتي مبارياتي في الملعب، وأحياناً تتابعها في البيت، لكن حتى عندما تشاهد المباريات عبر شاشة التلفاز، فإن كل فرد من العائلة يتابعها بمفرده، وليس بشكل جماعي، حتى لو كان في المنزل شخصين فقط، وهذا نوع من التوتر الإيجابي».

ويستعد المنتخب للعودة إلى التجمع مرة أخرى في 28 الجاري من خلال معسكر داخلي في دبي، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج إعداد المنتخب لخوض مباراتيه في الملحق المؤهل إلى كأس العالم. ويُعد هذا المعسكر الثالث للمنتخب في الفترة الأخيرة، بعدما خاض معسكراً خارجياً في يوليو الماضي في النمسا، لعب خلاله مباراتين أمام فريقي ليتشي الإيطالي وبرافو السلوفيني، ثم معسكراً ثانياً في دبي، أدى خلاله مباراتين وديتين أمام منتخبي سورية والبحرين.

ويحمل المدرب الروماني كوزمين آمال الكرة الإماراتية في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ كرة الإمارات، عندما يقود الأبيض الإماراتي في مباراتيه المرتقبتين أمام كل من عُمان وقطر في أكتوبر المقبل ضمن الملحق المؤهل إلى المونديال.

ويرتبط كوزمين بعقد مع اتحاد كرة القدم يمتد حتى عام 2027، بعدما تم التعاقد معه في أبريل الماضي خلفاً للمدرب البرتغالي باولو بينتو.

وبسؤاله عمّا يعني له لقب «صائد البطولات»؟ قال مدرب المنتخب: «أولويتي دائماً في كل مكان أعمل فيه هي التركيز في عملي، وأن أترك أثراً طيباً، خصوصاً أنني أتحمل مسؤولية كبيرة تجاه اللاعبين الذين أقودهم».

