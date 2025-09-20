«سعيد» موهبة جديدة من عائلة ماجد ناصر

يبرز حارس مرمى المنتخب الأولمبي ونادي الفجيرة سعيد سالم ناصر (21 عاماً)، كأحد الوجوه الواعدة في حراسة المرمى على الساحة المحلية، بعدما تمكّن من لفت الأنظار بقدراته البدنية والفنية، ليؤكد أن مستقبله يبشر بكثير من النجاحات.

وينحدر سعيد من عائلة رياضية في مركز حراسة المرمى، فهو ابن شقيق النجم الدولي الكبير ماجد ناصر، حارس شباب الأهلي سابقاً، والحمرية حالياً، كما أن شقيقه عبدالله سالم ناصر يحرس مرمى دبا. ويتمتع سعيد بطول فارع (185 سم)، إلى جانب إمكانات ذهنية وفنية عالية.

وقال سعيد لـ«الإمارات اليوم»: «قدوتي في حراسة المرمى محلياً العم ماجد ناصر، وأتمنّى أن أصل إلى مستواه وأحقق ما حققه مع المنتخبات الوطنية، وهو هدف أعمل بجدية كبيرة من أجل الوصول إليه»، مشيراً إلى أن حارس المنتخب الألماني مانويل نوير هو مثله الأعلى عالمياً.

وأكد سعيد أنه يتواصل باستمرار مع ماجد ناصر للاستفادة من خبرته ونصائحه، قائلاً: «أهم ما يوجهني إليه هو ضرورة التركيز العالي والصبر وعدم الاستعجال، إضافة إلى أهمية النوم المبكر والتغذية الصحية والتزام تعليمات المدربين».

وعن طموحاته مع فريقه قال: «نادي الفجيرة بيئة مثالية للتطوّر، وأتطلع إلى مساندة الفريق في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، لتحقيق أفضل النتائج، وأسعدني كثيراً الانضمام أيضاً إلى صفوف المنتخب الأولمبي، الذي تأهل إلى نهائيات كأس آسيا المقبلة».

وأشاد سعيد بتجربته مع أكاديمية الفجيرة لاكتشاف وتطوير حراس المرمى، مؤكداً أنها «مثمرة جداً وستخرّج العديد من الحراس المميزين في المستقبل»، موجهاً الشكر إلى مدربيه والقائمين على النادي.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، ناصر اليماحي، أن النادي أصبح مدرسة متميزة في صناعة حراس المرمى الذين يمثلون الأندية والمنتخبات الوطنية بكفاءة عالية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نحرص على أن يظل نادي الفجيرة منجماً لحراس المرمى بالتزامن مع دعم اللاعبين في جميع المراكز، ونفخر بما قدمه ماجد ناصر، وكذلك بابني شقيقه سعيد وعبدالله، إلى جانب أسماء أخرى». وأضاف: «سعيد سالم ناصر حارس موهوب يتمتع بمواصفات مميزة، وطموحنا أن يستثمر البيئة الكروية في النادي، ليصبح من أبرز حراس المرمى في الدولة، ونثق بأنه قادر على تحقيق ذلك، إذا حافظ على تركيزه واجتهاده».

سعيد سالم:

• العم ماجد ناصر قدوتي في حراسة المرمى.. أتمنّى الوصول إلى مستواه.

ناصر اليماحي:

• نفخر بما قدمه ماجد ناصر، وكذلك بابني شقيقه سعيد وعبدالله.