العدّاء لايلز يعادل الأسطورة بولت بلقب عالمي رابع

عادل العداء الأميركي نواه لايلز الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة سباقات السرعة الجامايكي أوسين بولت، بفوزه بأربعة ألقاب عالمية توالياً في سباق 200 متر، وذلك بإحرازه المركز الأول في بطولة العالم في طوكيو أمس.

وحقق لايلز، الحائز الميدالية البرونزية في سباق 100 متر في العاصمة اليابانية زمناً قدره 19.52 ثانية، متقدماً على مواطنه كيني بيدناريك (19.58 ث)، والجامايكي براين ليفيل (19.64 ث).

وقال لايلز عقب فوزه «كنت أعلم أن أهم شيء هو التحلي بالصبر، وأنني سأزيد من سرعتي في نهاية السباق. سيطرت على السباق، وكنت أعلم أن بعض العدائين سيشعرون بالتوتر، لكنني حافظت على هدوئي وأنجزت المهمة».