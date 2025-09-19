خسارة رابعة على التوالي.. ليلة حزينة لجمهور بني ياس في مهرجان أهداف الجزيرة

خيّم الحزن على جماهير بني ياس التي غادرت ملعب "الشامخة" مثقلة بخيبة أمل جديدة بعد أن تلقى فريقها الخسارة الرابعة على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم وذلك للمرة الأولى في تاريخه، وهذه المرة برباعية نظيفة على يد الجزيرة ضمن الجولة الرابعة من المسابقة، لتلقي الهزيمة بظلالها الثقيلة على مشوار الفريق الذي دخل فعلياً في "دوامة الشك".

وعكس مشهد مغادرة بعض جماهير "السماوي" لمقاعدها مبكراً عقب الهدف الرابع في الدقيقة 51 حجم الإحباط، خصوصاً أن النقص العددي بعد طرد المدافع خالد العطاس في الدقيقة 45+5 جعل مهمة العودة شبه مستحيلة.

وشهد الملعب، الذي يسع 6,927 متفرجاً وافتُتح عام 2009، أكبر حضور جماهيري منذ بداية الموسم، حيث حضر ما لا يقل عن 2,500 متفرج معظمهم من أنصار "السماوي" الذين لبوا دعوة اللاعبين عبر حملة دعم خاصة. لكن الخسارة الثقيلة برباعية جاءت عكس التطلعات، لتضاعف خيبة الجماهير التي كانت تأمل في انتفاضة تنقذ الفريق.

وكان الحضور "السماوي" لافتاً بمشاركة مختلف فئات المجتمع؛ كباراً وصغاراً، وعائلات كاملة حرصت على التواجد، كما نصبت الجماهير لافتة كبيرة كُتب عليها "خلف بني ياس في حله وترحاله"، في رسالة دعم واضحة رغم النتائج السلبية.

في المقابل، عاشت جماهير الجزيرة أجواء مختلفة تماماً، إذ انطلقت أفراحها مبكراً مع الهدف الأول، وظلت الأهازيج والهتافات تتعالى طوال المباراة، مرددة أسماء اللاعبين ورافعة لافتات تحمل صور القائد علي خصيف والبرازيلي فينيسيوس ميلو والمصري محمد النني.

وعلى أرض الملعب، افتتح الجزيرة التسجيل في الدقيقة 15 بواسطة البرازيلي فينيسيوس ميلو مستفيداً من عرضية محمد ربيع، قبل أن يضاعف بونو دي أوليفيرا النتيجة في الدقيقة 46+4 من ركلة جزاء تسبب فيها خالد العطاس بعرقلة ويليان روشا، وسط احتجاجات من بعض جماهير "السماوي" واحتفالات صاخبة من مدرجات الضيوف.

وزادت معاناة أصحاب الأرض حين حصل العطاس على بطاقة حمراء مباشرة إثر عرقلته لميلو في حالة انفراد صريح، ليحتسب الحكم مخالفة نفذها عبدالله رمضان بنجاح، مضيفاً الهدف الثالث في الدقيقة 45+7، ليحسم "فخر أبوظبي" المباراة عملياً قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 51، ضاعف الضيوف الغلة بهدف رابع أحرزه فينيسيوس ميلو مسجلاً ثاني أهدافه الشخصية، لتبدأ معها رحلة مغادرة بعض جماهير أصحاب الأرض المدرجات مثقلة بخيبة الهزيمة الكبيرة.

وبهذه النتيجة، رفع الجزيرة رصيده إلى 7 نقاط متقدماً من المركز التاسع إلى المركز الثاني مؤقتاً، بينما واصل بني ياس بقاؤه في المركز الأخير دون أي نقطة.