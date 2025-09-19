الوحدة ينذر الجزيرة بحفلة أهداف في مرمى الظفرة

وجه الوحدة إنذاراً شديد اللهجة إلى الجزيرة بتغلبه على الظفرة بخمسة أهداف مقابل هدفين، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم الجمعة، على استاد آل نهيان في نادي الوحدة في أبوظبي، ليرفع "العنابي" رصيده إلى 8 نقاط في صدارة الترتيب لحين إقامة مباريات الجولة نفسها اليوم وغداً، بينما توقف رصيد الظفرة عند 5 نقاط وتراجع إلى المركز الخامس.

وأكد الوحدة توهجه بعدما فاز على الاتحاد السعودي 2-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليعلن جاهزيته قبل "الديربي" أمام الجزيرة في الجولة الخامسة، الأربعاء المقبل.

ووسط حضور جماهيري لا يتجاوز ألفي مشجع من الوحدة، قدم "العنابي" أفضل مبارياته في الدوري، بعدما افتتح عمر خريبين النتيجة بهدف من ركلة جزاء (9)، وتعادل الظفرة عن طريق كريم البركاوي (14)، ورد الوحدة بإحراز هدفين عن طريق فاكوندو (37)، وكايو كانيدو (43)، وفي الشوط الثاني أحرز لاعب الظفرة ليوناردو الهدف الرابع بالخطأ في مرماه (48)، وأضاف فاكوندو الهدف الخامس (57)، وأحرز كريم البركاوي الهدف الثاني (64)، بينما حصل حارس الوحدة زايد الحمادي على بطاقة حمراء (68).

