النصر يطلق مبادرات جماهيرية استعداداً لقمة شباب الأهلي

أطلق نادي النصر حزمة من المبادرات الجماهيرية والفعاليات الترفيهية استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام شباب الأهلي، غداً السبت، ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، في إطار خطته الرامية إلى تحفيز الحضور الجماهيري وتعزيز الأجواء التفاعلية في المدرجات.

وتضمنت المبادرات تنظيم دوري خاص بالجاليات الأجنبية المقيمة في الدولة، بمشاركة الجالية المصرية والسودانية إلى جانب عدد من الجاليات الأخرى، في صورة تعكس التنوع الثقافي وروح الانتماء للنادي، إضافة إلى تخصيص منطقة لألعاب الجماهير، مع توفير وجبات مجانية ومشروبات متنوعة تشمل العصائر والمياه والآيس كريم لإضفاء أجواء عائلية ممتعة.

كما أعلن النادي عن سحوبات كبيرة على مجموعة من الجوائز القيمة، بينها أربع جوائز إلكترونية، وثلاث قسائم شراء بقيمة 500 درهم، وأربع قسائم لشراء المفروشات تصل قيمة الواحدة منها إلى 3000 درهم، إلى جانب سحوبات مستمرة على جوائز أخرى، في خطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رابطة المحترفين الإماراتية بضرورة دعم الجماهير وتشجيع مشاركة الجاليات الأجنبية في المباريات والأنشطة المرتبطة بالأندية.

وينظم نادي النصر أيضاً فعالية جديدة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، حيث يشارك الجمهور في مسابقة أسبوعية، ويتم اختيار الفائز للظهور في المباراة وحضورها مجاناً، إلى جانب المشاركة في تنفيذ ركلات الجزاء بين شوطي اللقاء، في مبادرة تفاعلية مبتكرة تضيف بعداً جديداً لتجربة المشجعين.

وكانت مباراة النصر والبطائح الماضية قد شهدت تسليم سيارة لإحدى الجماهير، ضمن سحوبات الموسم الماضي، بينما يواصل النادي هذا العام تخصيص سحوبات كبرى على سيارات وجوائز متنوعة.

وأكد النصر أن هذه المبادرات والفعاليات ستكون حاضرة في جميع المباريات التي تقام على ملعبه خلال الموسم الجاري، بما يعكس التزام النادي بتقديم تجربة جماهيرية فريدة ومتكاملة طوال الموسم.