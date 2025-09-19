تعرف إلى عدد تذاكر جمهور الإمارات في مباراة قطر بتصفيات كأس العالم 2026

علمت «الإمارات اليوم» أن عدد التذاكر المخصصة للجمهور الإماراتي خلال مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم المرتقبة أمام نظيره المنتخب القطري يوم 14 أكتوبر المقبل على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد في الدوحة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، تبلغ نحو 1000 مقعد فقط، وذلك بعدما خصص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نسبة 8% فقط من سعة مقاعد الملعب للجمهور الإماراتي في هذه المباراة تحديدا، علما أن سعة الملعب تبلغ نحو 15 الف مقعد، في حين ستكون بقية المقاعد في الملعب تحت تصرف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويبلغ عدد تذاكر الجمهور الإماراتي في مباراة المنتخب المرتقبة أمام المنتخب العماني المقررة في الملعب ذاته يوم 11 من الشهر المقبل، نحو 4500 تذكرة فقط.

ويستعد المنتخب الإماراتي لخوض مباراتيه أمام كل من منتخبي عمان وقطر في الملحق المؤهل إلى كأس العالم، وسيخوض المنتخب معسكر إعداد داخلي في دبي اعتبارا من يوم 28 الجاري وذلك في المرحلة الأخيرة لبرنامج إعداد المنتخب قبل التوجه إلى الدوحة.

ودشن اتحاد كرة القدم أخيرا حملة جماهيرية كبيرة لدعم المنتخب من خلال حشد الجمهور للوقوف خلفه في الملحق الآسيوي المرتقب.