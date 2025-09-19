52 مشاركاً في افتتاحية البطولات الشهرية لـ «غولف المواطنين»

تنطلق غداً السبت، على ملعب نادي السعديات للغولف في أبوظبي، منافسات الجولة الافتتاحية من موسم "البطولات الشهرية" للغولف للمواطنين، وتشكل باكورة الموسم الرياضي 2025-2026 لاتحاد الإمارات للغولف.

وتسجل الجولة الافتتاحية، مشاركة 52 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، من ضمنهم نجوم المنتخبات الوطنية، واللاعبون المخضرمون، بالإضافة إلى عناصر واعدة من اللاعبين المشاركين في البرنامج الوطني الرائد لاتحاد اللعبة الخاص بإعداد المواهب الناشئة.

وأكد اتحاد الإمارات للغولف، حرصه على مواصلة تنظيم هذه البطولات الشهرية بشكل منتظم، وإدراجها ضمن التصنيف المحلي الرسمي، لما لها من أهمية في صقل المواهب وتعزيز روح التنافس بين اللاعبين، بجانب كونها محطة هامة لتقييم مستوى الأداء، والاستعدادات للاستحقاقات المقبلة.

وأعرب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، اللواء عبدالله السيد الهاشمي، في تصريحات صحفية، عن ثقته بأن النسخة الحالية من البطولة، ستكون أكثر تنافسية، كونها تأتي بعد سلسلة من الإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية في الموسم الماضي على الصعيد الخارجي، إضافة لكون الجولة الافتتاحية تأتي بعد عودة لاعبي ولاعبات المنتخب من معسكرهم الخارجي الذي أقيم في المغرب، ومثل محطة إعداد هامة قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وقال الهاشمي: "نحرص في اتحاد الغولف على مشاركة اللاعبين من فئة الناشئين والاشبال والبراعم في كافة البطولات الرسمية، بما في ذلك جولات (البطولة الشهرية)، في إطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى بناء قاعدة قوية من اللاعبين المواطنين، من مختلف الفئات العمرية".