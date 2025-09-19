دوري الدرجة الأولى ينطلق اليوم بمشاركة 15 فريقاً

تنطلق اليوم في الساعة 17:25 منافسات الجولة الأولى لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بمشاركة 15 فريقاً يتنافسون على بطاقتين مؤهلتين إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل، فيما تسعى بقية الفِرق للبقاء في المسابقة وتفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

مباريات اليوم

تشهد انطلاقة الجولة الأولى أربع مباريات، حيث يلتقي دبا الحصن مع «مجد»، والجزيرة الحمراء مع حتا، و«سيتي» مع الإمارات، والحمرية مع «غلف يونايتد». وتُستكمل الجولة، غداً، بثلاث مواجهات، تجمع العروبة مع العربي، والذيد مع «يونايتد»، والاتفاق مع مصفوت.

بيرلو في المنطقة الفنية

يحمل الموسم الحالي مفاجأة من العيار الثقيل بانضمام النجم الإيطالي الشهير، أندريا بيرلو، إلى قائمة المدربين في دوري الدرجة الأولى، حيث يشرف على تدريب فريق «يونايتد»، في خطوة من شأنها تعزيز القيمة الفنية والتسويقية للمسابقة، وجذب أنظار الإعلام والجماهير على المستوى المحلي والدولي.

فِرَق الشركات

تشارك في الموسم الحالي خمسة فرق مملوكة أو مدعومة من شركات، هي: الاتفاق (الصاعد حديثاً من الدرجة الثانية) و«سيتي» و«يونايتد» و«مجد»، و«غلف يونايتد»، وكلها فرق تطمح إلى إثبات الذات والصعود، خصوصاً في ظل تطبيق نظام الهبوط منذ الموسم الماضي، ما يرفع من سقف التحدي.

استعدادات

استعدت الفِرَق فنياً بشكل مبكر للموسم الجديد، من خلال معسكرات إعداد داخلية وخارجية، حيث نظّمت ستة أندية معسكرات داخل الإمارات، بينما اختارت تسعة أندية دول مصر، وصربيا ولاتفيا وتركيا لخوض معسكرات خارجية، تخللتها مباريات ودية رفعت من جاهزيتها الفنية والبدنية.

مدربون بخبرات كبيرة

يشهد الموسم حضور نخبة من المدربين أصحاب الكفاءة والخبرة الكبيرة، من بينهم الدكتور عبدالله مسفر (العربي)، والإيطالي أندريا بيرلو (يونايتد)، ووليد عبيد (حتا)، والمصري طارق السيد (دبا الحصن)، والصربي زوران بوبوفيتش (الحمرية)، والجزائري فؤاد بومضل (الذيد)، والموهبة الوطنية بدر طبيب الشحي (الإمارات).

موسم تنافسي

يتوقع أن يكون الموسم الجديد من أقوى المواسم منافسة، نظراً إلى مشاركة فرق قوية هبطت من دوري المحترفين مثل العروبة ودبا الحصن، وأخرى تطمح للعودة مثل الفجيرة وحتا والإمارات والحمرية والذيد، إضافة إلى فريق يونايتد الذي يسعى للعبور إلى الأضواء.