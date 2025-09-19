«ميدان» يحتضن السباق الموسيقي للجري 15 نوفمبر

يستضيف مضمار «ميدان» في دبي، يوم 15 نوفمبر المقبل، السباق الموسيقي للجري، الذي يعد واحداً من أكبر السباقات المجتمعية الترفيهية الفريد من نوعه، ويقام في توقيت ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية 30x30، ويعد إحدى أبرز الفعاليات المرافقة للبطولة العالمية للترايثلون دبي T100، الذي تقام بدعم من منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين، ومجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وذكر مجلس دبي الرياضي، في بيان صحافي: «يمكن للمشاركين المهتمين التسجيل الآن عبر الموقع الإلكتروني لـ«السباق الموسيقي للجري»، ويبدأ بيع التذاكر المبكرة ابتداءً من التاسع من أكتوبر المقبل، بسعر 98 درهماً للشخص الواحد، أما التذاكر العادية فسيتم طرحها، في 22 أكتوبر، بأسعار تبدأ من 118 درهماً، وبإمكان الأطفال دون سن الخامسة الركض مجاناً برفقة أحد الوالدين أو مرافق بالغ».

يذكر أن السباق الموسيقي للجري يقام ضمن سلسلة دولية انطلقت عام 2014 في كوالالمبور، ماليزيا، وتهدف إلى تحفيز المجتمع على تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً، وشارك فيه أكثر من 300 ألف عداء في 35 فعالية في 13 دولة.