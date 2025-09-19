ليما: انتصارات الوصل والشارقة والوحدة تُلهِم المنتخب

أكّد لاعب الوصل، فابيو ليما، أن نتائج أندية الإمارات في بطولتَي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2، ستُلهِم المنتخب الوطني قبل خوض المباراتين الحاسمتين في ملحق تصفيات قارة آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وقال ليما لـ«الإمارات اليوم» إن الوصل أكمل «الصورة الرائعة» التي ظهرت عليها أندية الإمارات في انطلاق منافسات البطولتين القاريتين، مضيفاً: «سعداء جداً بالانتصار الكبير الذي حققه الوصل على الاستقلال الإيراني بسبعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى، حيث إن أندية الإمارات بدأت بشكل جيد جداً بفوز الوحدة على الاتحاد السعودي، والشارقة على الغرافة القطري».

وتابع: «هذه البداية القوية تُعدّ رسالة جيدة من أندية الإمارات بشأن أنها قادرة على المنافسة قارياً، وأنها من أفضل وأقوى الأندية في قارة آسيا».

وقال: «بالتأكيد هذه النتائج تنعكس بصورة إيجابية على المنتخب الوطني قبل مواجهة عُمان وقطر في ملحق تصفيات كأس العالم 2026 الشهر المقبل، إذ إن (الأبيض) يعتمد على عدد كبير من لاعبي الأندية المشاركة في البطولتين القاريتين».

وشدد ليما على أن طموحات المنتخب الوطني هي التأهل إلى المونديال الذي يقام في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، مبيناً أن الجميع يدرك أهمية هذه المرحلة التي تُعدّ تاريخية بالنسبة إلى «الأبيض»، ما يجعل الفريق يخوض المباراتين بتركيز كبير، لتحقيق حلم الصعود إلى كأس العالم.

وتحدث فابيو ليما عن فوز الوصل على الاستقلال، وقال: «بالتأكيد انتصار مهم جداً، ويُعدّ دفعة معنوية للفريق بمشاركته الأولى في البطولة المستحدثة العام الماضي، دوري أبطال آسيا 2».

وتابع: «رغم الفوز بسبعة أهداف، فإن المباراة لم تكن سهلة، حيث إن الاستقلال فريق قوي، والأمر الجيد أننا لعبنا مباراة كبيرة، وكان تركيزنا في أفضل مستوياته، خصوصاً في إنهاء الهجمات وإحراز الأهداف».

أما عن حظوظ الوصل في المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا2، فقال: «نخوض البطولة بهدف المنافسة على اللقب، وأرى أن تتويج الشارقة بالكأس في النسخة الماضية، يؤكد قدرة أندية الإمارات على حصد اللقب، لكن علينا التركيز حالياً في دور المجموعات، إذ إننا لعبنا مباراة واحدة فقط، وسنخوض خمس مباريات أخرى، يجب أن نواصل خلالها حصد الانتصارات للتأهل إلى الدور المقبل».

ورداً على سؤال حول إمكانية مواجهة النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال: «لا أتمنى مواجهة النصر مع رونالدو مجدداً، إذ بالتأكيد المباراة ستكون صعبة، لقد لعبنا أمام الفريق، في الموسم الماضي، بدوري أبطال آسيا للنخبة وخسرنا، لكن في الوقت نفسه إذا أسفرت النتائج عن مواجهة الفريقين، سنقدم كل ما لدينا ونلعب من أجل تحقيق الفوز».