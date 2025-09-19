«قاهر بطل الدوري السعودي» يستقبل الظفرة.. وبني ياس في اختبار الجزيرة

يقصّ فريق الوحدة شريط الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، عندما يستقبل الظفرة، في الساعة 17:30، على استاد آل نهيان في أبوظبي، في مباراة يدخلها «العنابي» مدفوعاً بنشوة الفوز الثمين الذي حققه مطلع الأسبوع الحالي على الاتحاد «بطل الدوري السعودي»، في افتتاحية دوري أبطال آسيا للأندية النخبة.

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء وهم يحتلون المركز الخامس برصيد خمس نقاط، من فوز على الشارقة وتعادل سلبي في الجولة الماضية أمام اتحاد كلباء خارج ملعبه، وقبلها التعادل مع شباب الأهلي، ما يزيد من أهمية مواجهة اليوم لتعزيز رصيده والبقاء قريباً من فرق الصدارة.

وعلى الطرف الآخر، يخوض الظفرة اللقاء بمعنويات عالية، بعدما كرر ثاني أفضل انطلاقة له في تاريخ مشاركاته في البطولة بحصده ست نقاط من أصل تسع ممكنة، ليحتل حالياً المركز الرابع.

ويدرك «فارس الظفرة»، بقيادة مدربه المونتينيغري زيليكو بتروفيتش، أن الخروج بالنقاط الكاملة من استاد آل نهيان سيمثل دفعة كبيرة للفريق الذي ظهر هذا الموسم بصورة مختلفة، فرغم خسارته الوحيدة في الجولة الافتتاحية أمام شباب الأهلي (0-2)، إلا أنه قدم مستوى قوياً، وكان نداً حقيقياً لـ«فرسان دبي».

إلى ذلك، يستقبل بني ياس ضيفه الجزيرة في الساعة 20:15 مساءً على استاد الشامخة في مواجهة تتقاطع فيها رغبة الطرفين في الفوز، لكنها في الوقت ذاته لا تقبل القسمة على اثنين، نظراً إلى حاجة كل فريق إلى النقاط كاملة.

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء تحت ضغوط كبيرة، بعد ثلاث هزائم متتالية أبقت رصيدهم خالياً من النقاط، وجعلتهم في قاع الترتيب، ما يجعل الفوز خيارهم الوحيد للخروج من دائرة البداية المتعثرة.

وفي المقابل، يمتلك الجزيرة أربع نقاط في المركز التاسع، غير أن هذه الحصيلة لا تعكس طموحات «فخر أبوظبي» الذي اعتاد المنافسة على مراكز المقدمة.

3 مواجهات غداً

تتواصل مباريات الجولة، غداً، بثلاث مواجهات قوية، حيث يستضيف العين على استاد هزاع بن زايد ضيفه خورفكان، في الساعة 17:30، وفي التوقيت نفسه يلتقي دبا جاره اتحاد كلباء على استاد دبا، وتختتم مواجهات الغد بالقمة المنتظرة في الساعة 20:15 على استاد آل مكتوم، الذي سيكون مسرحاً لـ«ديربي» مثير يجمع النصر وشباب الأهلي.

وتختتم الجولة، بعد غدٍ، بإقامة مباراتين لا تقلان أهمية، حيث يستقبل البطائح ضيفه الوصل على استاد خالد بن محمد في الساعة 17:30، فيما يسدل الستار على الجولة بمواجهة قوية تجمع الشارقة بجاره عجمان على استاد الشارقة في الساعة 20:15.