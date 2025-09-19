منتخب الإمارات يحصد فضية كأس العالم للقفز بالمظلات

تُوّج منتخب الإمارات للقفز بالمظلات بالميدالية الفضية والمركز الثاني في بطولة كأس العالم للقفز بالمظلات «هدف، وتزلج على الماء، وسرعة»، التي اختتمت، أمس، في الولايات المتحدة الأميركية بمشاركة نخبة من أبرز المنتخبات العالمية.

وحصد المنتخب الوطني 2085.037 نقطة وضعته في وصافة الترتيب العام خلف المنتخب الفرنسي المتوج بالميدالية الذهبية، فيما جاء المنتخب الأميركي ثالثاً ونال البرونزية، وشهدت البطولة منافسة قوية بين سبعة من أقوى المنتخبات في العالم، وهي الإمارات وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وأستراليا وألمانيا وبريطانيا.

وأعرب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، نصر حمودة النيادي، عن فخره بالإنجاز الذي يضاف إلى سجل إنجازات الاتحاد، موجهاً الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها المستمر للرياضة عموماً وللرياضات الجوية خصوصاً.