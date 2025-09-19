فهد حديد: «سيتي» حقق مكاسب كثيرة رغم الخروج من الكأس

أكّد لاعب خط الوسط لفريق سيتي، فهد حديد، أن فريقه حقق مكاسب مهمة من خلال الوصول إلى مرحلة جيدة من الانسجام ونوعية الأداء، على الرغم من خسارته أمام حتا بركلات الترجيح في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق جاهز لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى، ويتمتع بطموح عالٍ في الموسم الكروي الجديد، وقد استعد له بشكل جيد»، مشيراً إلى أن «المستوى الفني الذي قدمه في المباراة التي خاضها أمام حتا يعكس ذلك».

وأضاف: «لدينا طموح كبير بأن يكون فريق سيتي بين الفرق البارزة في الموسم الحالي، خصوصاً أن الفريق يتمتع بوجود إدارة طموحة، ومدرب ولاعبين من الشباب مميّزين».

وتابع: «خسرنا نتيجة المباراة مع فريق حتا، الذي يُعدّ أحد أقوى فِرَق الدرجة الأولى في الموسم الحالي، لكننا ربحنا في الأداء الجيد والانسجام الذي أظهره اللاعبون، وطموحنا أن يكون الفريق في أفضل حالاته الفنية بالدوري».