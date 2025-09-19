راشد عيسى: «شوط المدربين» وراء تأهل العربي في الكأس

كشف لاعب المنتخب الوطني السابق وقائد فريق العربي الحالي، راشد عيسى، أن تعليمات المدرب، عبدالله مسفر، بين الشوطين أسهمت في الفوز المهم على الفجيرة 4-2، في الدور التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة، الخاص بأندية الدرجة الأولى.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعبون تلقوا نصائح وتوجيهات فنية مهمة من قبل المدرب مسفر بين الشوطين، ما أسهم بشكل كبير في تحقيق الانتصار أمام فريق قوي يتمتع بعناصر مميّزة من اللاعبين».

وأوضح: «العربي قدّم أداء مثالياً من الناحيتين الفنية والتنظيمية في المباراة، ما يعكس جاهزيته للموسم الكروي الجديد»، مشدداً على أن «طموح العربي تقديم أفضل المباريات في موسم حافل بالعطاء والنتائج الإيجابية في جميع بطولات الموسم، وتتويج جهوده في نيل أحد المركزين الأول أو الثاني في دوري الدرجة الأولى والصعود إلى مصاف أندية دوري أدنوك للمحترفين».

وتابع راشد عيسى: «الانطباع الأول كان جيداً خصوصاً أنها أول مباراة رسمية في الموسم، والبداية الإيجابية سيكون لها تأثير مهم في بقية مباريات الموسم، والمستوى العام للفريق أكّد الجاهزية البدنية والفنية قبل خوض منافسات دوري الدرجة الأولى، وطموحنا الاستمرار في تقديم أفضل أداء وعطاء طوال منافسات الموسم».

وختم: «طموحنا أن نكون في كل موسم الفريق المنافس حتى آخر جولة بدوري الدرجة الأولى، ونتمنى أن نعززه بالصعود».

يُذكر أن العربي سيخوض أولى مبارياته في دوري الدرجة الأولى بمواجهة العروبة غداً.

