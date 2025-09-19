الكويت تستضيف النسخة الأولى من كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور

اعتمد اتحاد الإمارات للصقور اختيار دولة الكويت لاستضافة النسخة الأولى من كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، خلال الفترة من الرابع إلى السابع من ديسمبر المقبل، بإجمالي سبعة أشواط متنوعة، جميعها للفئة العمرية (فرخ)، وذلك بواقع أربعة أشواط رئيسة، فيما تم تخصيص شوط للحر، وشوط للشاهين من إنتاج المزارع، إضافة إلى شوط واحد للكأس «الشوط الختامي» الذي يشهد تأهل خمسة صقور من كل فئة بالأشواط الرئيسة، وذلك لفئات بيور جير، وجير شاهين، وقرموشة، وجير تبع، ويبلغ إجمالي الجوائز نصف مليون درهم.

جاء الإعلان عن الاستضافة على هامش استقبال وزير الإعلام والثقافة والشباب بالكويت، عبدالرحمن المطيري، وفد اتحاد الإمارات للصقور، خلال زيارته دولة الكويت، برئاسة الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، راشد بن مرخان، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد، عبدالعزيز آل علي، وسفير الدولة لدى الكويت، الدكتور مطر حامد النيادي.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك، وتأكيد أهمية تطوير رياضات وسباقات الصقور على المستويين الإقليمي والدولي، والطفرة الملموسة في مستوى أحداثها خلال الفترة الأخيرة التي امتدت لتشمل العديد من دول العالم المهتمة بهذه الرياضة العريقة.

افتتح الحضور اللقاء بتوجيه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على توجيهات سموه بإقامة هذه البطولة، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور رئيس اتحاد الإمارات للصقور، على رعايته الكريمة، وإلى الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، على متابعته جميع مجريات البطولة منذ الإعلان عن إطلاقها.

وأكد عبدالرحمن المطيري اعتزازه بإطلاق النسخة الافتتاحية لهذه البطولة الكبيرة بالكويت، ما يعكس قوة الروابط بين البلدين الشقيقين، ومدى الحرص على تعزيز أواصر التعاون في جميع المجالات، لاسيما المرتبطة منها بالموروث الخليجي الأصيل.

وقال إن البطولة التي ستشهد مشاركة أبرز الصقّارين من دولة الكويت تعكس التزام دولة الإمارات الحفاظ على إرث الصقّارين، وتطوير هذه الرياضة التي ارتبطت بوجدان وحياة الآباء والأجداد، بأسلوب يواكب المستجدات العالمية من خلال دمج القيم التراثية العريقة بأحدث أساليب التنظيم والإدارة الرياضية.

من جانبه، أعرب الدكتور مطر حامد النيادي عن سعادته باستضافة دولة الكويت النسخة الأولى من البطولة، التي تعد تجسيداً لاهتمام البلدين الشقيقين بالموروث الشعبي ورياضة الصقّارة، وأشار إلى أن الاجتماع استعرض أوجه التعاون المشترك، وتأكيد أهمية تطوير رياضات وسباقات الصقور على المستويين الإقليمي والدولي والطفرة الملموسة في مستوى أحداثها خلال الفترة الأخيرة التي امتدت لتشمل العديد من دول العالم المهتمة بهذه الرياضة العريقة.

من جانبه، أكد راشد بن مرخان أن اتحاد الإمارات للصقور عقد سلسلة اجتماعات، خلال الفترة الماضية، مع الجهة المنظمة لبطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، لاستعراض ومناقشة كل الجوانب الفنية والتنظيمية، مشيراً إلى أن الاتحاد بجميع كوادره وأقسامه في تواصل دائم مع المنظّمين، حتى موعد انطلاق الحدث في ديسمبر المقبل.

بطولة دولية

تهدف بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور إلى تنظيم بطولة دولية، تنتقل بين الدول أعضاء الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، وفقاً لمعايير يحددها الاتحاد، مخصصة لصقّاري الدولة المستضيفة، إلى جانب إبراز جهود دولة الإمارات في نشر وتطوير رياضة سباقات الصقور على المستوى الدولي.