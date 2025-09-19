«أبيض الصالات» يواجه ماليزيا غداً في افتتاح تصفيات آسيا

يدشّن منتخب الإمارات لكرة قدم الصالات مشاركته في تصفيات كأس آسيا، التي تستضيفها ماليزيا في الفترة من 20 إلى 24 الجاري، بمواجهة منتخب ماليزيا، غداً، بمدينة كوانتان، ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضاً إيران وبنغلاديش.

ويشارك في التصفيات 31 منتخباً، تم توزيعها على ثماني مجموعات، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول، إضافة إلى أفضل سبعة منتخبات تحتل المركز الثاني، ليكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات القارية المقررة العام المقبل في إندونيسيا.

ويشرف على تدريب المنتخب، المدرب الإسباني ريكاردو سوبريال.