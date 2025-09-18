الطلياني لـ«الإمارات اليوم»: كوزمين يعرف خبايا الكرة الخليجية.. قادرون على التأهل للمونديال

أكد النجم التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم، عدنان الطلياني، أنه سيكون مشجعاً كبيراً للأبيض من أجل تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026، معتبراً أن فرصة التأهل إلى كأس العالم المقبلة صعبة، لكنها في الوقت ذاته ليست مستحيلة، نظراً لكونه يضم نخبة من أفضل اللاعبين، إضافة إلى أنه يقوده مدرب كفء هو الروماني أولاريو كوزمين الذي يعرف خبايا الكرة الخليجية، ويحظى بثقة كبيرة من قبل الشارع الرياضي الإماراتي لقيادة الأبيض إلى تحقيق حلم التأهل إلى المونديال من خلال الملحق المؤهل، الذي سيواجه فيه منتخبي عُمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل.

وقال الطلياني لـ«الإمارات اليوم»: «يجب على اللاعبين أن يضعوا نصب أعينهم أن الوصول إلى كأس العالم هو أهم إنجاز يمكن أن يحققه اللاعب لنفسه مع منتخب بلده، وكتابة تاريخ جديد في مسيرته الشخصية وفي تاريخ بلده».

وأضاف بشأن اللاعب الذي يذكره بنفسه عندما كان لاعباً في المنتخب: «الأجيال الحالية اختلفت عن السابق في أيام جيلنا، لكنني أتمنى أن يكون كل لاعبي المنتخب الحاليين هم الطلياني وزهير بخيت ومبارك غانم وخليل غانم، وكل نجوم الجيل السابق في كرة الإمارات».

وأوضح الطلياني أن «المنتخب يملك القدرة والإمكانات التي تؤهله للتواجد في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ كرة الإمارات، بعدما كانت المرة الأولى في كأس العالم الذي أقيم في إيطاليا عام 1990».

واعتبر أسطورة كرة القدم الإماراتية أن كل العوامل متوفرة للأبيض لتحقيق هذا الحلم الذي ينتظره الجميع، مشيراً إلى أن «الشارع الرياضي هو من رشح المدرب كوزمين لتولي تدريب المنتخب، نظراً لثقة الجميع به بعدما أثبت جدارته خلال الفترة الطويلة التي قضاها في الإمارات مدرباً لفرق العين وشباب الأهلي ثم الشارقة»، مشدداً على أهمية استثمار هذه الفرصة التاريخية بعدما بات المنتخب على بعد خطوتين من كأس العالم.

وتابع: «كوزمين مدرب يعرف جيداً ما الذي يجب عليه عمله في سبيل تحقيق هذا الحلم، لذلك فإنه يجب أن يستثمر الدعم الكبير الذي يحظى به من الشارع الرياضي في قيادة المنتخب للتأهل إلى المونديال».

وعن المطلوب من لاعبي المنتخب لبلوغ كأس العالم، قال الطلياني: «المنتخب يضم حالياً كوكبة من أمْيز اللاعبين في الدوري الإماراتي، ويقودهم مدرب كفء، لذلك فإن الفرصة كبيرة لتخطي منتخبي عُمان وقطر وحصد بطاقة التأهل إلى كأس العالم».

وحول حظوظ المنتخب مقارنة بمنافسيه عُمان وقطر، قال الطلياني: «المنتخبات الثلاثة لديها حظوظ متساوية، وكلها تسعى لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، ومن يقاتل من أجل حظوظه ويستفيد من الفرص سيحقق هدفه».

وأثنى الطلياني على مبادرة اتحاد الإمارات لكرة القدم بإطلاق حملة لدعم المنتخب، مؤكدًا أن هذه المبادرة تحفّز الجمهور كثيرًا على حضور مباراتي المنتخب أمام عُمان وقطر.

واعتبر أن الوقت قد حان لكي يتكاتف الجميع خلف المنتخب بالدعم والمساندة، سواء من الإعلام أو الجمهور، وذلك لرفع الروح المعنوية للاعبين وتأكيد وقوف الجميع خلفهم في هذا الحدث.

وأشار الطلياني إلى أن «الجمهور الإماراتي سيكون حاضرًا بقوة خلف منتخب بلده في الدوحة»، ورأى أن «اتحاد الكرة برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وفّر كل المتطلبات التي يحتاجها المنتخب خلال مباراتيه في الملحق المؤهل إلى كأس العالم».

وكان الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة الروماني كوزمين، قد قرر خلال اجتماع مشترك عقده مع الجهاز الإداري ومسؤولي اتحاد الكرة، إقامة معسكر إعداد داخلي في دبي اعتبارًا من 28 الجاري، ويستمر حتى موعد السفر إلى الدوحة.

وبسؤاله عما يفعله حاليًا كلاعب أسطوري في كرة القدم الإماراتية، أكد الطلياني أنه يستمتع في الوقت الراهن بمتابعة مباريات الدوري الإماراتي.