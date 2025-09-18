مباريات اليـوم
الدوري المصري
الإسماعيلي - الزمالك 18:00
مودرن سبورت - إنبي 18:00
الاتحاد - كهرباء الإسماعيلية 21:00
بيراميدز - زد 21:00
الدوري المغربي
المنصور - الوداد 23:00
الدوري السعودي
الخلود - ضمك 19:40
التعاون - الاتفاق 19:40
نيوم - الأخدود 22:00
الدوري الكويتي
كاظمة - التضامن 19:15
الشباب - القادسية 21:30
أبطال أوروبا
كوبنهاغن - ليفركوزن 20:45
كلوب بروج - موناكو 20:45
مانشستر سيتي - نابولي 23:00
نيوكاسل - برشلونة 23:00
فرانكفورت - غلطة سراي 23:00
سبورتينغ - ألماتي 23:00
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news