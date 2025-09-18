مباريات اليـوم

  • دبي - الإمارات اليوم
الدوري المصري

الإسماعيلي - الزمالك 18:00

مودرن سبورت - إنبي 18:00

الاتحاد - كهرباء الإسماعيلية 21:00

بيراميدز - زد 21:00

الدوري المغربي

المنصور - الوداد 23:00

الدوري السعودي

الخلود - ضمك 19:40

التعاون - الاتفاق 19:40

نيوم - الأخدود 22:00

الدوري الكويتي

كاظمة - التضامن 19:15

الشباب - القادسية 21:30

أبطال أوروبا

كوبنهاغن - ليفركوزن 20:45

كلوب بروج - موناكو 20:45

مانشستر سيتي - نابولي 23:00

نيوكاسل - برشلونة 23:00

فرانكفورت - غلطة سراي 23:00

سبورتينغ - ألماتي 23:00

