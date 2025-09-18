علاء زهير: جمهور الوحدة كلمة سر الانتصار على «بطل السعودية»

أكّد لاعب نادي الوحدة، علاء زهير، أن «العنابي» قدّم أفضل مبارياته منذ بداية الموسم الحالي، في اللقاء الذي تغلب فيه على الاتحاد السعودي 2-1، الإثنين الماضي، في الجولة الأولى من مباريات مرحلة الدوري لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا للنخبة، مشدداً على أن جمهور الوحدة يُعدّ «كلمة سر» في هذا الانتصار الذي استحقه الفريق قياساً بالأداء عالي المستوى.

وقال زهير لـ«الإمارات اليوم»: «الوحدة لعب مباراة كبيرة، إذ دخلنا اللقاء بتركيز كبير، ومنذ بداية المباراة كانت الأفضلية لمصلحتنا، لكن لم يحالفنا التوفيق في إحراز هدف، في الوقت الذي أحرز فيه (بطل الدوري السعودي) الهدف الأول من أول تسديدة على المرمى».

وأضاف: «رغم تأخرنا في النتيجة، لكن كانت لدينا ثقة كبيرة بقدرتنا على العودة في المباراة، وعقب إحرازنا هدف التعادل، لعبنا بقوة وتوقعت أن نحرز هدف الفوز في أي توقيت، لذلك فرحة إحراز الهدف الثاني كانت كبيرة جداً بالنسبة للاعبين والجمهور».

وتابع: «جمهور الوحدة لعب دوراً كبيراً في تحفيز اللاعبين، فبالنسبة لنا دائماً الجمهور هو الدافع الأكبر الذي يساعدنا على تقديم كل ما لدينا، ورغم صعوبة المباراة، لكن بتركيز اللاعبين وتشجيع الجمهور، قدمنا مباراة قوية».

وواصل: «أهدرنا العديد من الفرص، لكن الأهم هو أننا حققنا الفوز الذي سيمنح الفريق دفعة معنوية مهمة قبل خوض المباريات المقبلة في دوري أبطال آسيا للنخبة».

أما بالنسبة لسبب ظهور الوحدة بمستوى أفضل من الذي قدمه منذ بداية الموسم في دوري أدنوك للمحترفين، فقال: «الوحدة لعب مباريات جيدة في الدوري، لكن التركيز كان أكثر في مباراتنا أمام الاتحاد، وأرى أننا في بداية الموسم، ومستوى الفريق سيتحسن في المباريات المقبلة في الدوري».

وعن تأثير الفوز في الاتحاد بالنسبة إلى مشوار الوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة، قال: «بالتأكيد الفوز في الجولة الأولى مهم جداً، ويمنحنا دفعة معنوية قوية، لكن البطولة في بدايتها، وعلينا أن نواصل تقديم مستويات جيدة في المباريات المقبلة، حتى ينافس الفريق على تجاوز مرحلة الدوري، وبشكل عام يجب أن نتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل، بينما الآن سنعود للتركيز على الدوري».

