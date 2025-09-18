ماكلروي يتقدم نجوم العالم في «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

أكد روري ماكلروي، صاحب الإنجاز التاريخي هذا الموسم بإكمال سلسلة الفوز بالبطولات الكبرى الغراند سلام في رياضة الغولف، عودته إلى نادي الإمارات للغولف للمشاركة في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، التي تقام في الفترة من 22 إلى 25 يناير 2026.

اللاعب الفائز بخمس بطولات كبرى، آخرها البطولة الأميركية على ملعب أجوستا الوطني، ويتصدر حالياً التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، ويقود فريق أوروبا في مهمة الدفاع عن لقب كأس رايدر الأسبوع المقبل، يصل إلى دبي سعياً للفوز بـ«كأس الدلة» للمرة القياسية الخامسة في مسيرته، في البطولة التي تعتبر على نطاق واسع «البطولة الكبرى في الشرق الأوسط».

وقال ماكلروي في تصريحات صحافية: «لقد كان عاماً مميزاً للغاية بالنسبة لي، وأنا متحمس لما هو قادم، ولطالما كانت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك من بطولاتي المفضلة، وأتطلع بشوق للعودة إلى نادي الإمارات للغولف في يناير، وأعتبر دبي موطني الثاني، فالدعم الجماهيري فيها دائماً رائع، وهي المكان الأمثل لبدء الموسم الجديد».