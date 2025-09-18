رأس الخيمة تستضيف انطلاق موسم الشواحيف

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية عن انطلاق موسم الشواحيف رسمياً، بالسباق المقرر يومَي السبت والأحد المقبلين، في إمارة رأس الخيمة.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أمس، أن السباق الافتتاحي سيقام برعاية استراتيجية من «ماج القابضة»، وينظمه نادي رأس الخيمة للرياضات البحرية، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة متسابقين من داخل الدولة وخارجها.

وأكد الأمين العام للاتحاد، أحمد الشرياني، أن الجولة الافتتاحية للموسم تمثل مناسبة خاصة لما تحمله من رمزية تاريخية، لإحياء إرث وطني كبير في فعاليات تجمع بين الأصالة والتنافس الرياضي، لترسيخ مكانة دولة الإمارات، كحاضنة للرياضات البحرية التراثية على مستوى الخليج.

وقال إن انطلاق الموسم من رأس الخيمة يمنح البطولة زخماً خاصاً، نظراً إلى إرثها البحري الكبير، وتاريخها الطويل في ممارسات الصيد والرحلات البحرية.