«حلم وطن» تنقل جمهور الإمارات إلى الدوحة بطائرات خاصة.. والتذاكر مجاناً

أطلق اتحاد كرة القدم بمقره في دبي، أمس، حملة جماهيرية تحت شعار «حلم وطن» لدعم المنتخب الوطني، استعداداً لمباراتيه أمام منتخبَي عمان وقطر، المقررتين، خلال أكتوبر المقبل، في الدوحة، ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وحضر الإعلان عن الحملة، الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد هزام الظاهري، ومدرب المنتخب، أولاريو كوزمين، وعضوا الجهاز الإداري للمنتخب، مطر الصهباني وإسماعيل راشد، إضافة إلى حضور كبير من ممثلي وسائل الإعلام، مع حضور عدد من نجوم أساطير المنتخب الوطني الموندياليين، الذين كانوا مع المنتخب بكأس العالم 1990 في إيطاليا، وهم عدنان الطلياني وفهد خميس وعبدالرحمن محمد وعبدالقادر حسن ومحسن مصبح.

وكشف الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد هزام الظاهري، أن المبادرة تهدف إلى حشد الدعم للمنتخب، من بينها تشكيل فريق عمل خاص لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للجمهور، والتواصل مع بعض الجهات والرعاة، لتوفير طائرات خاصة لنقل الجماهير إلى الدوحة، وتقديم التسهيلات اللازمة أيضاً للجماهير الراغبة في السفر جواً أو براً بسياراتهم الخاصة، إلى جانب توفير معدات التشجيع في المدرجات.

وأضاف الظاهري: «سيقوم اتحاد الكرة كذلك بتوفير تذاكر المباراتين مجاناً للجمهور، إضافة إلى توفير المواصلات، فضلاً عن تذاكر السفر ذهاباً وإياباً في يوم المباراة نفسه، والإقامة بالفندق، وذلك بالتعاون مع شركات السفر والسياحة».

وتحدث أيضاً عن تسهيل مهمة وسائل الإعلام في الحصول على التصاريح اللازمة لتغطية المباريات، والتنسيق مع الإعلام حول الترتيبات الخاصة بالمنتخب، إلى جانب تنظيم يوم إعلامي لإجراء مقابلات مع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، فضلاً عن التنسيق مع اتحاد كرة القدم القطري بشأن استخراج التأشيرات وتجهيز المعدات مثل الكاميرات وغيرها.

وكشف الظاهري أن اللائحة الخاصة بهذا الشأن تمنح اتحاد الكرة الإماراتي نسبة 8% من عدد الحضور الجماهيري في مباراة المنتخب أمام قطر، مؤكداً أنهم سيسعون لزيادة عدد الجمهور، بينما وزعت مقاعد مباراة عمان على ثلاثة أجزاء للإمارات وعمان والاتحاد الدولي.

من جهته، وصف مدرب المنتخب الوطني، الروماني أولاريو كوزمين، حملة دعم المنتخب بأنها «فكرة ممتازة جداً، وخطوة إيجابية نحو تحقيق الهدف في المرحلة المقبلة»، مؤكداً أن المنتخب سيقاتل من أجل التأهل إلى المونديال، واصفاً مباراتيه أمام عمان وقطر بـ«المصيريتين»، ما يتطلب أن يكون اللاعبون في كامل الجاهزية ذهنياً وفنياً وتكتيكياً.

وقال كوزمين في تصريحات صحافية: «التأهل إلى كأس العالم بالتأكيد هو حلم للجميع»، مضيفاً: «يجب على لاعبي المنتخب التحلي بالتركيز الجيد والتوازن الذهني والتفكير الإيجابي والتحكم في أعصابهم، مع التفكير فقط في كيفية تحقيق الهدف وهو التأهل إلى المونديال».

وتابع: «اللاعبون يدركون جيداً أهمية هذه المسؤولية، ومثل هذه المباريات تضع اللاعبين تحت ضغوط كبيرة، لكن الحملة الجميلة، التي أُطلقت اليوم، وهي حملة دعم المنتخب، ستمنح اللاعبين دفعات وحافزاً معنوياً كبيراً».

كما اعتبر أن «فوز فريقَي الشارقة والوحدة على الغرافة القطري والاتحاد السعودي، في الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا للأندية، يمنح اللاعبين دفعة معنوية عالية، خصوصاً لاعبي المنتخب، ويزيد من ثقتهم بالمشاركات الخارجية».

بدوره، أكد عدد من نجوم المنتخب الموندياليين السابقين، خلال الجلسة، دعمهم الكبير للمنتخب في المرحلة المقبلة، إذ قال عدنان الطلياني إن «الحملة مبادرة ممتازة لتوفير كل الدعم للمنتخب في الملحق»، فيما شدد عبدالرحمن محمد على «أهمية تكاتف الجميع للوقوف خلف المنتخب»، مقترحاً تأجيل بعض المباريات المحلية لإتاحة الفرصة للجماهير لمساندة المنتخب، فيما أكد الحارس المونديالي السابق محسن مصبح «أهمية العمل على إنجاح الحملة وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود، وهو حلم التأهل إلى المونديال».

من جانبه، قال اللاعب المونديالي السابق، فهد خميس، إن «الجميع ينتظر تحقق هذا الحلم بتأهل المنتخب إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، مؤكداً قدرة المدرب كوزمين على قيادة المنتخب لتحقيق هذا الهدف»، أما الحارس المونديالي السابق، عبدالقادر حسن، فقال: «إن الجميع ينتظرون تحقيق المنتخب هذا الحلم، خصوصاً في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من اتحاد الكرة».

