«الأبيض» يعسكر في دبي 28 الجاري قبل السفر إلى الدوحة.. ولا مباريات ودية

قال عضو الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، إسماعيل راشد، إن المنتخب سيخوض معسكر إعداد داخلياً في دبي اعتباراً من 28 الجاري، ويستمر حتى موعد السفر إلى الدوحة تمهيداً لخوض مباراتيه أمام منتخبَي عمان وقطر، يومَي 11 و14 أكتوبر المقبل، في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «هذا المعسكر يأتي بهدف إعطاء المنتخب وقتاً أطول للتحضير لملحق المونديال، وذلك في المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد»، مؤكداً أن «المنتخب لن يخوض أي مباراة ودية خلال المعسكر المقبل».

وعن خريطة الطريق التي تم وضعها خلال الاجتماع التنسيقي، الذي عقد بين الجهازين الفني والإداري للمنتخب، قال إسماعيل راشد: «تم خلال الاجتماع التباحث حول كيفية التحضير للمرحلة المقبلة، والتحضير للمعسكر المقبل».

وعن الحالة البدنية للاعبي المنتخب، قال: «إن مدرب المنتخب، الروماني أولاريو كوزمين، على علم بكل الأمور الخاصة باللاعبين، ولديه تقرير كامل من قبل الجهاز الطبي للمنتخب».

وعلق إسماعيل راشد على حملة دعم المنتخب، التي نظمها اتحاد الكرة، قائلاً: «هذه الحملة سيكون لها أثر معنوي كبير في لاعبي المنتخب، وتعطيهم أملاً وقوة وقدرة أكبر على تحمل المسؤولية، خصوصاً في ظل الحشد الإعلامي الكبير الذي شهدته المبادرة».