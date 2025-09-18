سباق «غنتوت للبوانيش الشراعية» ينطلق غداً

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن سباق غنتوت لمحامل البوانيش الشراعية، لمسافة خمسة أميال بحرية، سينطلق في جولته الثالثة غداً، بمشاركة أكثر من 40 بانوشا، وأكد النادي في بيان، أمس، أن السباق يقام ضمن برنامج الفعاليات التراثية، الذي يتضمن أيضاً سباقات 22 و43 و60 قدماً.

وأشار النادي إلى فتح باب التسجيل عبر موقعه الرسمي، وتزويد ملاك ونواخذة المحامل بضوابط ولوائح المشاركة في هذه الفئة، بعد النجاح المميز الذي حققته الجولة الثانية أخيراً بمشاركة 40 بانوشا.