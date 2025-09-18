ريال مدريد يعلن إصابة أرنولد في أوتار الفخذ

يعاني الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد، الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد، إصابة في أوتار الفخذ، تعرّض لها خلال فوز فريقه على مرسيليا الفرنسي، ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفقاً لما أعلنه نادي العاصمة الإسبانية.

وشارك نجم ليفربول السابق لأربع دقائق فقط، في مواجهة أول من أمس، التي انتهت بانتصار صعب لبطل أوروبا 15 مرة، في مستهل مشواره القاري، على ضيفه الفرنسي 2-1، على الرغم من إكماله المواجهة بـ10 لاعبين، بعد طرد قائده داني كارفاخال، الذي حلّ بدلاً من أرنولد في الدقيقة 72.

وأفادت صحف محلية بأن اللاعب الإنجليزي سيغيب نحو ثلاثة أسابيع.