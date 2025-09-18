17 ألف عدّاء يشاركون في سباق زايد الخيري وماراثون سور الصين العظيم

اعتمدت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري وماراثون هوايرو - سور الصين العظيم، البرنامج الزمني الكامل للحدث الذي تستضيفه العاصمة الصينية بكين في منطقة هوايرو، خلال الفترة من 19 حتى 22 سبتمبر الجاري، بمشاركة 17 ألفاً و٥٠٠ عدّاء وعدّاءة من دول العالم المختلفة، من بينهم 135 عدّاءً وإدارياً يمثلون بعثة دولة الإمارات، ومن ضمنهم أيضاً 32 فتاة يجسدن الحضور النوعي للمرأة الإماراتية في هذا الحدث الإنساني والرياضي الكبير للمرة الأولى.

ومن المنتظر أن تصل البعثة الإماراتية إلى بكين اليوم.

ويأتي اعتماد البرنامج الزمني في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق نسخة استثنائية من السباق الذي يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعد من أبرز الفعاليات الإنسانية والرياضية العالمية التي تجمع بين العمل الخيري والتبادل الثقافي والرياضي، بما يعكس القيم النبيلة لدولة الإمارات ونهجها الإنساني الراسخ.

ويفتتح الحدث فعالياته، غداً، بانطلاق «البيت الإماراتي»، الذي تنظمه سفارة الدولة بالصين وسيقام طيلة أيام الحدث في موقع مميز عند مدخل سور الصين العظيم بمنطقة موتيانيو.

وتتواصل الفعاليات بعد غد، حيث يُقام «سباق العائلة» لمسافة خمسة كيلومترات في منتزه هوايرو جينيو شينغفا للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب السباق الخيري الرئيس لمسافة 10 كيلومترات، وسباق الروبوتات المبتكر لمسافة 2.8 كيلومتر، بالإضافة إلى سباق أصحاب الهمم لمسافة مماثلة.

أما يوم الأحد المقبل فيشهد إقامة سباق نصف الماراثون لمسافة 21 كيلومتراً، والماراثون الكامل لمسافة 42 كيلومتراً في منطقة هوايرو، بمشاركة ما يزيد على 15 ألف متسابق من الأعمار والجنسيات المختلفة.

وتُختتم الفعاليات يوم الاثنين المقبل، حيث تتواصل الأنشطة الثقافية والتراثية في «البيت الإماراتي» الذي يمثل منصة للتعريف بالقيم الإنسانية والثقافية لدولة الإمارات، وتأكيد رسالتها في مد جسور التواصل والمحبة مع شعوب العالم.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن مجموع الجوائز المالية المخصصة للفائزين بالمراكز الأولى في السباقات المختلفة يبلغ 240 ألف يوان صيني، كما سيتم تخصيص جزء من رسوم تسجيل المشاركين لصالح الجمعيات الخيرية والمستشفيات المحلية في منطقة هوايرو.

رسالة سلام ومحبة

أكد رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، أن الحدث يشكل نموذجاً ريادياً في الجمع بين الرياضة والعمل الخيري والتبادل الثقافي، مشيراً إلى أن السباق أصبح جسراً للتواصل بين الشعوب، ويحمل رسالة سلام ومحبة من الإمارات إلى العالم.

وأشار الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، إلى أن انطلاق موسم سباق زايد الخيري، وإقامته للمرة الأولى في الصين، يشكلان افتتاحية مميزة للموسم، ما يعكس مكانته كمنصة عالمية لنشر ثقافة الرياضة والعمل الإنساني، وتعزيز جسور التعاون والتلاقي بين شعوب العالم.