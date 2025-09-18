وزير الرياضة يعتمد تشكيل مجلس إدارة اتحاد الملاكمة

أصدر وزير الرياضة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، قراراً باعتماد تشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة للدورة الانتخابية 2024-2028، برئاسة أنس ناصر العتيبة.

ويضم مجلس الإدارة الجديد في عضويته كلاً من محمد عبدالله بوخاطر، وعبدالله محمد العنتلي، وعمر صالح الكندي، وعمر صالح الجابري، ومحمد عيد المزروعي، ونسرين علي درويش، ومحمد مصطفى طايل، وعبدلموتاليم أبكاروف.

وأكد أنس العتيبة، في تصريحات صحافية، أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل بروح الفريق الواحد، ويضم نخبة من الكفاءات الوطنية والشبابية، تجسيداً لتوجهات الدولة في تمكين الشباب وتزويدهم بالخبرات اللازمة، بما يسهم في إعداد قيادات رياضية مستقبلية قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات، وترسيخ ريادة الإمارات على الساحة الرياضية، من خلال تبني استراتيجيات مدروسة، وتمكين المواهب الوطنية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد.

وخلال اجتماع مجلس الإدارة، الذي عقد بمقر الاتحاد في العاصمة أبوظبي بحضور كل الأعضاء، تم توزيع المناصب الإدارية واللجان الفنية على أعضاء مجلس الإدارة، بما يضمن تكامل الأدوار وتفعيل العمل المؤسسي وفق أفضل الممارسات، حيث تولى محمد عبدالله بوخاطر منصب نائب للرئيس، ومحمد عيد بخيت المزروعي منصب الأمين العام، والدكتور عبدالله محمد الخديم العنتلي المدير المالي، وعمر صالح شامس الكندي رئيساً للجنة الاحتراف، وعمر صالح الجابري رئيساً للجنة الفنية والمنتخبات الوطنية.

كما جرى تكليف نسرين علي بن درويش برئاسة لجنة المرأة، ومحمد مصطفى طايل برئاسة لجنة التسويق والإعلام، وعبدلوتاليم اباكاروف مستشاراً المجلس للشؤون الدولية.