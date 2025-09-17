مدرب الوصل كاسترو: الفوز بـ «السبعة» على الاستقلال لا يعني أن المباراة كانت سهلة

أبدى مدرب الوصل، البرتغالي لويس كاسترو سعادته بالانتصار الكبير الذي حققه "الإمبراطور" على الاستقلال الإيراني بسبعة أهداف مقابل هدف، مؤكداً أن "المباراة لم تكن سهلة" رغم الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الأندية الإماراتية مع نظيرتها الإيرانية.

وقال كاسترو في مؤتمر صحافي إن الوصل جعل المباراة تبدو سهلة بفضل تركيز اللاعبين، موضحاً: "أتوجه بالتهنئة إلى اللاعبين على المستوى الذي قدموه، ولقد استحقوا هذا الفوز الكبير".

وأضاف: "الفوز بسبعة أهداف لا يعني أن المباراة سهلة، حيث إننا عملنا بكل جدية، والأداء القوي من اللاعبين هو السبب في النتيجة الكبيرة".

وتابع: "لقد شعرنا بالاطمئنان على ملعبنا، ولعبنا بشكل جيد، ونتوجه بالشكر إلى الجمهور على دعم اللاعبين، وأنا فخور جداً بالفريق، وسعداء بالحصول على دفعة معنوية قوية في بداية مشوارنا القاري".

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن الوصل يركز على المنافسة في جميع البطولات المحلية، والأمر نفسه يهتم بالمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2".

وكان الوصل قد حقق فوزاً كبيراً على الاستقلال الإيراني بسبعة أهداف مقابل هدف، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في منطقة غرب آسيا لمنافسات دوري أبطال آسيا 2، على استاد الوصل في زعبيل، ليحصل "الإمبراطور" على أول ثلاث نقاط في مشواره القاري.

وبدأ الوصل اللقاء بقوة بعدما أحرز فابيو ليما الهدف الأول بطريقة رائعة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (6)، وأضاف نيكولاس خمينيز الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة جميلة من سيرجينيو وارتدت الكرة من الدفاع قبل أن يكملها خمينيز في المرمى (12)، بينما تصدى خالد السناني لفرصة خطرة من جاسر ساني (15).

وفي الدقيقة 41 واصل سيرجينيو تألقه في قيادة هجمات الوصل ولعب تمريرة خلف المدافعين وصلت إلى بيدرو ماليرو وسدد الكرة في المرمى محرزاً الهدف الثالث، ورد الاستقلال بإحراز الهدف الأول من تسديدة روبه جشمي (45).

وحافظ "الإمبراطور" على أفضليته في الشوط الثاني حيث حصل ريناتو جونيور على ركلة جزاء سددها فابيو ليما في المرمى مضيفاً الهدف الرابع (57)، بينما أضاف ريناتو جونيور الهدف الخامس من متابعة جيدة لتمريرة علي صالح (71)، وأحرز سفيان بوفتيني الهدف السادس من متابعة لركلة حرة لعبها ليما وحولها بوفتيني برأسه في المرمى (84)، وأكمل ريناتو جونيور مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف السابع (90) لتنتهي المباراة بفوز كبير للوصل.