الوصل يسحق الاستقلال الإيراني 7-1 في دوري أبطال آسيا

حقق الوصل فوزاً كبيراً على الاستقلال الإيراني 7-1، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في منطقة غرب آسيا لمنافسات دوري أبطال آسيا 2، على استاد الوصل في زعبيل، ليحصل "الإمبراطور" على أول ثلاث نقاط في مشواره القاري.

وبدأ الوصل اللقاء بقوة بعدما أحرز فابيو ليما الهدف الأول بطريقة رائعة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (6)، وأضاف نيكولاس خمينيز الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة جميلة من سيرجينيو وارتدت الكرة من الدفاع قبل أن يكملها خمينيز في المرمى (12)، بينما تصدى خالد السناني لفرصة خطرة من جاسر ساني (15).

وفي الدقيقة 41 واصل سيرجينيو تألقه في قيادة هجمات الوصل ولعب تمريرة خلف المدافعين وصلت إلى بيدرو ماليرو وسدد الكرة في المرمى محرزاً الهدف الثالث، ورد الاستقلال بإحراز الهدف الأول من تسديدة روبه جشمي (45).

وحافظ "الإمبراطور" على أفضليته في الشوط الثاني حيث حصل ريناتو جونيور على ركلة جزاء سددها فابيو ليما في المرمى مضيفاً الهدف الرابع (57)، بينما أضاف ريناتو جونيور الهدف الخامس من متابعة جيدة لتمريرة علي صالح (71)، وأحرز سفيان بوفتيني الهدف السادس من متابعة لركلة حرة لعبها ليما وحولها بوفتيني برأسه في المرمى (84)، وأكمل ريناتو جونيور مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف السابع (90) لتنتهي المباراة بفوز كبير للوصل.