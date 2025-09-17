كيف تحجز تذكرة سفر لدعم منتخب الإمارات في ملحق المونديال؟

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن توفير تذاكر لسفر الجمهور الإماراتي لمؤازرة المنتخب الوطني خلال مباراتيه المقبلتين أمام كل من عمان وقطر المقررتين يومي 11 و14 أكتوبر المقبل ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وشرح اتحاد الكرة خطوات الحصول على تذاكر السفر وتذاكر دخول المباراة واماكن الإقامة المجانية والمدفوعة على النحو التالي:

1-ستكون هناك طائرات خاصة لنقل المشجعين إلى الدوحة وسيتم تغطية الرحلة مجانا بشكل كامل شاملة تذاكر السفر والإقامة الفندقية مع تذاكر دخول المباراة ووجبات الطعام، وسيتم الإعلان عن ذلك لاحقا من خلال رابط خاص بتسجيل المشجعين الراغبين في السفر.

2- ستكون هناك باقات سفر مع ثلاث شركات سفر وسياحة على نفقة المشجعين الراغبين في السفر سيتم أيضا الإعلان عنها لاحقا، وتشمل الباقة الأولى: تذكرة سفر ذهاب وعودة في نفس يوم المباراة مع تذكرة دخول المباراة. وباقة ثانية تشمل تذكرة سفر ذهاب وعودة مع تذكرة دخول المباراة وحجز فندق ليوم واحد فقط.

3-تم تشكيل فريق عمل من قبل اتحاد الكرة لتقديم التسهيلات اللازمة للجمهور والدعم المعنوي واللوجيستي لتوفير خدمة المواصلات للجمهور في المطارات وكذلك في المدرجات وفي مراكز توزيع تذاكر المباراتين.

4- سيقوم اتحاد الكرة بشراء كمية من تذاكر المباراتين لتوزيعها على الجماهير وخصص اتحاد الكرة فندق ميلنيوم السد في الدوحة لتوزيع التذاكر المجانية.

5- اتحاد الكرة سيقوم بإطلاق منصة خاصة تتعلق بالرد على جميع الاستفسارات التي ترد إليه من قبل الجمهور.