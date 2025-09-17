شباب الأهلي أول نادٍ يتفاعل مع حملة «حلم وطن» لدعم منتخب الإمارات

أعلن نادي شباب الأهلي عن تسيير طائرة خاصة لنقل جماهير الإمارات إلى الدوحة لمؤازرة المنتخب الوطني في مشواره نحو التأهل إلى كأس العالم 2026، ليكون بذلك أول نادٍ في الدولة يتفاعل مع الحملة التي أطلقها اتحاد الإمارات لكرة القدم تحت شعار "حلم وطن".

وأكد النادي في بيان اليوم الأربعاء: "شباب الأهلي يؤكد من خلال هذه المبادرة التزامه الوطني ودوره الرائد في دعم المنتخب، وتسخير كافة إمكانياته لخدمة مسيرة الأبيض"، مشدداً على أن "الجماهير تمثل الشريك الحقيقي في صناعة الإنجازات وتعزيز رحلة المنتخب نحو العالمية".

وأشار نادي شباب الأهلي إلى أن "الوقوف خلف المنتخب في هذه المرحلة الهامة مسؤولية وطنية مشتركة، مؤكداً أن النادي سيكون دائماً في الصفوف الأولى لدعم المنتخب والرياضة الإماراتية".