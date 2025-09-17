سوزا: سيطرنا على مباراة تراكتور بـ 29 تسديدة

أكّد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، أن فريقه قدّم واحدة من أفضل مبارياته، رغم التعادل 1-1، في المواجهة التي جمعته، مساء أمس، أمام تراكتور الإيراني، على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن الفريق تغلب على الظروف الجوية الصعبة التي جرت فيها المواجهة، مشدداً على أن النتيجة لم تعكس الأداء الكبير الذي ظهر به اللاعبون.

وقال سوزا عقب اللقاء: «خلقنا فرصاً لا تُعد ولا تُحصى، بخلاف الكرات التي ارتطمت بالعارضة، حيث وصل عدد تسديداتنا إلى 29 تسديدة كاملة، وهو ما يعكس سيطرة الفريق وتحكمه في مجريات اللقاء. الأداء كان قوياً للغاية، وأبارك للاعبين على ما قدموه، خصوصاً في أجواء مناخية صعبة».

وأضاف مدرب شباب الأهلي أن الشوط الأول شهد بعض الصعوبات على عدد من اللاعبين، إضافة إلى القيام بتغييرات اضطرارية، قبل أن يُجري الجهاز الفني تعديلات أخرى في الشوط الثاني لمعالجة الموقف وتعزيز سرعة الضغط على الخصم.وتابع: «بالتأكيد نحن والجمهور غير راضين عن النتيجة، لأننا كنا نستحق الفوز قياساً بالفرص والسيطرة المطلقة على اللقاء. أشكر اللاعبين على الروح القتالية، وسنواصل العمل لتصحيح التفاصيل التي منعتنا من ترجمة التفوق إلى فوز مستحق».

من جانبه، أكّد مدرب فريق تراكتور الإيراني، الكرواتي دراجان، رضاه عن نتيجة التعادل (1-1)، مشيراً إلى أن فريقه قدّم مباراة كبيرة رغم الظروف الصعبة التي واجهها.

وقال دراجان في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «أبارك للاعبين على ما قدموه، لقد لعبنا أمام خصم قوي، وكانت المباراة صعبة ولم تكن سهلة على الإطلاق. في الشوط الأول سيطرنا على مجريات اللعب ونجحنا في التقدم، وكان بإمكاننا إضافة هدف ثانٍ لحسم الأمور، لكننا لم نستغل الفرص».

وأضاف: «في الشوط الثاني تعرضنا لحالة طرد عقّدت من مهمتنا، خصوصاً مع الأجواء المناخية الصعبة، لكننا تمسكنا بروح قتالية عالية، ونجحنا في الخروج بنقطة ثمينة من دبي».

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة بداية قوية من قبل فريق تراكتور الذي افتتح التسجيل مبكراً عند الدقيقة 14، عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لم ينجح الحارس حمد المقبالي في التعامل معها، ليمنح الضيوف أفضلية معنوية انعكست على أدائهم، الذي بدا أكثر تنظيماً وخطورة في الشوط الأول.

في المقابل، غابت الفاعلية الهجومية عن شباب الأهلي، وكانت أخطر محاولاته تسديدة اللاعب بالا عند الدقيقة 37، والتي ارتطمت بالعارضة لتضيع فرصة تعديل النتيجة، وينتهي الشوط الأول بتفوق فني واضح للفريق الإيراني.

مع انطلاق الشوط الثاني، أجرى شباب الأهلي تبديلات مؤثرة بدخول الأرجنتيني كارتابيا، ما منح الفريق حيوية هجومية أكبر، وزادت معاناة تراكتور بعد طرد لاعبه دروجدك في الدقيقة 51، إثر تدخل قوي على سعيد عزت، ليكمل الفريق الإيراني المباراة بـ10 لاعبين.

واستثمر «فرسان دبي» النقص العددي عند الدقيقة 65، حين سدد البديل سيزار كرة قوية ارتدت من الحارس، لتجد المتابع بالا الذي وضعها في الشباك، معلناً هدف التعادل لشباب الأهلي.

ورغم الضغط المتواصل في الدقائق الأخيرة، فإن شباب الأهلي فشل في تسجيل هدف الفوز، ليكتفي بنقطة وحيدة في بداية رحلته القارية، فيما خرج تراكتور بنقطة ثمينة.