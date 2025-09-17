الجمهور يُحفّز الوصل لتجاوز الاستقلال في «زعبيل»

يفتتح الوصل مشاركته في دوري أبطال آسيا 2 بمواجهة قوية أمام الاستقلال الإيراني، في الساعة الثامنة من مساء اليوم، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى على استاد الوصل في زعبيل، حيث يطمح «الإمبراطور» إلى تحقيق الانتصار للحصول على دفعة معنوية قوية في بداية مشواره القاري.

ويراهن الوصل على ملعبه وجمهوره، إذ تزداد حماسته بالتحفيز القوي الذي يقدمه الجمهور في استاد زعبيل، في الوقت الذي سيحصل الفريق الضيف على مؤازرة جماهيرية كبيرة من الجالية الإيرانية، ما يرفع من حماسة الفريقين لتحقيق الفوز في المباراة، ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلاً من المحرق البحريني والوحدات الأردني.

ويأمل الوصل أن يستعيد ذاكرة الانتصارات، بعدما بدأ منافسات دوري أدنوك للمحترفين بالفوز على بني ياس، قبل أن يخسر أمام الظفرة ويتعادل مع العين، بينما تأهل الفريق إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بفوزه على الظفرة في دور الـ16.

ويضع الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، بطولة دوري أبطال آسيا2 ضمن أولوياته في الموسم الجاري، خصوصاً أن الجمهور الوصلاوي يطمح إلى فوز الفريق بأول لقب قاري في مسيرته، بعدما حقق الشارقة إنجازاً تاريخياً بفوزه بلقب النسخة الأولى في الموسم الماضي.

ورغم المستوى الجيد الذي قدمه الوصل أمام العين في الجولة الثالثة من الدوري، فإن الجهاز الفني يعمل على علاج السلبيات التي شهدتها المباراة، وعلى رأسها إهدار الفريق للعديد من الفرص السهلة، إلى جانب الأخطاء الدفاعية المتكررة التي ارتكبها اللاعبون في آخر مباراتين.

من جهته، لا يعيش فريق الاستقلال أفضل أوقاته، حيث خسر في الجولة الثالثة من الدوري الإيراني أمام استقلال خوزستان بهدف دون رد، يوم الجمعة الماضي، كما تعادل في الجولة الثانية مع ذوب آهن، وحقق انتصاراً واحداً على تراكتور في الجولة الأولى، ويحتل الفريق المركز الثامن في لائحة الترتيب برصيد أربع نقاط.