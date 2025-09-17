الوحدة أول نادٍ إماراتي يفوز على فريق سعودي في «النخبة»

حقق نادي الوحدة انطلاقة نموذجية في مشاركته الأولى بدوري أبطال آسيا للنخبة، بنظامها المستحدث منذ الموسم الماضي، بعدما تغلب على الاتحاد السعودي بهدفين مقابل هدف، في مباراة درامية، أول من أمس، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، بعدما حوّل «العنابي» تأخره بهدف في الشوط الأول إلى انتصار رائع بهدفين، حيث حقق الوحدة أرقاماً مذهلة عذّبت بطل الدوري السعودي.

تقدم الاتحاد أولًا بهدف سجله ستيفن بيرغوين في الدقيقة 21، لكن الوحدة تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 62 عن طريق كايو كانيدو، ثم أضاف لوكاس بيمينتا هدف الفوز في الدقيقة 98.

وأصبح «العنابي» أول نادٍ إماراتي يحقق الفوز على فريق سعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما شهدت النسخة الماضية ست مواجهات بين أندية البلدين، إذ تفوق الهلال على العين 5-4، وعلى الوصل 2-صفر، وفاز النصر (السعودي) على العين 5-1، وعلى الوصل 4-صفر، كما تغلب الأهلي (السعودي) على العين 2-1، وعلى الوصل 2-صفر.

ووفقاً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سيطر الوحدة على المباراة بنسبة استحواذ بلغت 53.2%، مقابل 46.8% للاتحاد. كما سدد «العنابي» 26 كرة، منها ست على المرمى، بينما سدد الاتحاد كرتين فقط، كما حصل الوحدة على 13 ركلة ركنية، مقابل واحدة للاتحاد.

ويُعد هذا الفوز دفعة معنوية قوية لنادي الوحدة في بداية مشاركته في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للنخبة، ويعكس تطوراً ملحوظاً في مستوى الفرق الإماراتية على البطولة القارية، عقب الانتصار الرائع الذي حققه الشارقة على الغرافة القطري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وسيلعب الوحدة في الجولة الثانية أمام تراكتور سازي الإيراني 29 الجاري، على ملعب ساهاند أرينا في تبريز بإيران، إذ تُعتبر هذه المباراة فرصة لتعزيز رصيد الفريق من النقاط، والتقدم خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور الـ16.

في المقابل، دخل المدرب البرتغالي، خوسيه مورايس، قلوب الجمهور الوحداوي، بعدما قدم الفريق أفضل مبارياته منذ بداية الموسم تحت قيادته، حيث خاض «العنابي» ثلاث مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، وحقق الفوز على عجمان، وتعادل مع كل من شباب الأهلي وكلباء، بينما تأهل على حساب عجمان في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي إلى دور الثمانية بفوزه 4-2 في الذهاب، وتعادَل الفريقان 1-1 في مباراة الإياب.