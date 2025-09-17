لعبة المدربين.. سر تفوق الشارقة على الغرافة القطري آسيوياً

يبدو أن لعبة المدربين كانت العامل الحاسم في تفوق الشارقة على الغرافة القطري بنتيجة 4-3 في المباراة التي جرت، ليلة أول من أمس، على استاد الشارقة، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للأندية النخبة لكرة القدم، وتابعها جمهور بحدود 3000 متفرج من مشجعي «الملك» الذين عبّروا عن سعادتهم بخطف أول ثلاث نقاط في البطولة الأقوى على صعيد القارة.

وظهر واضحاً من تصريحات الجمهور الشرقاوي لـ«الإمارات اليوم» أنهم سعداء بالفوز، خصوصاً أن المباراة شهدت أحداثاً مجنونة، بعدما تقدم الضيوف بهدفين دون رد مع نهاية الشوط الأول بسبب الأخطاء الدفاعية، لكن الشارقة قلب الموازين في الشوط الثاني، وحصد نقاط الفوز التي ستشكل دفعة معنوية كبيرة للفريق في «النخبة»، بعد مشاركة ناجحة له في بطولة آسيا -2 التي تكللت بحصوله على لقبها الموسم الماضي.

واجه الشارقة فريق الغرافة المدجج بكوكبة من أفضل اللاعبين، مثل لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، خوسيه لويس، الملقب بـ«خوسيلو»، والتونسي فرجاني ساسي، والجزائري ياسين إبراهيمي.

وتحدث مدرب الشارقة، الصربي ميلوش، للاعبي الفريق في غرفة تبديل الملابس في فترة الاستراحة بين الشوطين، وحثهم على أهمية تحمل المسؤولية، فضلاً عن تدخلاته الإيجابية في الشوط الثاني، والتغييرات التي قام بها، لاسيما بدخول إيغور كورنادو وعثمان كامارا، حيث تألق كورنادو بتسجيله الهدف الرابع، وصناعة الهدف الثاني للشارقة، والألباني راي ماناج، صاحب الهدفين الأول والثالث، وكذلك عثمان كامارا، صاحب الهدف الثاني وصانع الهدف الرابع.

وكشف مدرب الشارقة الصربي ميلوش ميلوييفيتش بعد المباراة أنه تحدث إلى اللاعبين في فترة الاستراحة بين الشوطين، وطالبهم بالقيام بالأمور الأساسية في الملعب، وتحمل المسؤولية، وليس بالهروب من اللعب، وهو ما حدث.

ونجح ميلوش في قراءة مجريات اللعب في الشوط الثاني، وتعامل بذكاء مع أحداث المباراة، بعكس مدرب الغرافة، البرتغالي بيدرو مارتنيز، الذي بدا عاجزاً عن إيجاد الحلول لإيقاف الضغط الشرقاوي المكثف.

واعترف مدرب الغرافة القطري، مارتنيز، بأخطائه، وأنه يتحمّل مسؤولية الخسارة، مؤكداً أن لاعبيه كان يجب ألا يسمحوا للفريق المنافس بالعودة إلى المباراة والتفوق عليهم، معتبراً أن ما حدث من سيناريو في المباراة يُعدُّ درساً بالنسبة لهم يجب التعلم منه.

وافتقد الشارقة في هذه المباراة عناصر مؤثرة، مثل الحارس الأساسي عادل الحوسني، وكايو لوكاس، وماجد حسن، بداعي الإصابات التي تعرضوا لها في الفترة الماضية، وحرمتهم من الظهور مع الفريق.

وسيواجه الشارقة خارج ملعبه في الجولة الثانية المقبلة فريق السد القطري يوم 30 الجاري في الدوحة.