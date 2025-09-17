قميص تاريخي لإسماعيل مطر يلهم مشجعاً وحداوياً قبل الفوز على الاتحاد

أكد المشجع أحمد حسين أنه حصل على دفعة معنوية، أسهمت في أن يصبح انتصار الوحدة على الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة من أجمل أيامه في متابعة مباريات «العنابي»، مبيناً أن أسطورة الفريق المعتزل، إسماعيل مطر، ألهمه قبل الفوز الذي حقق الوحدة في الوقت القاتل بنتيجة 2-1 على بطل الدوري السعودي.

وقال أحمد حسين لـ«الإمارات اليوم» إنه توجه مع والده إلى استاد آل نهيان مرتدياً قميصاً تاريخياً، ارتداه إسماعيل مطر في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره السعودي في تصفيات كأس العالم 2018، والتي انتهت بفوز «الأبيض» بهدفين مقابل هدف.

وأوضح: «والدي أرسل إلى إسماعيل مطر رسالة قبل توجهنا إلى مباراة الوحدة مع الاتحاد، مؤكداً له أنني سأرتدي هذا القميص التاريخي في الملعب، تفاؤلاً بأن يحقق (العنابي) الفوز، ويعيد ذكريات انتصار الإمارات على السعودية».

وأشار أحمد حسين إلى أن «سمعة» يعد من أبرز أسباب عشقه لنادي الوحدة، وقال: «إسماعيل مطر من أساطير كرة الإمارات، ومن أبرز اللاعبين في تاريخ نادي الوحدة، ولقد أحببت النادي بسببه، كما أنني ألعب حالياً في صفوف الناشئين بالنادي».

وتابع: «أتمنى أن ألعب مع الفريق الأول في نادي الوحدة، وأن أنضم إلى صفوف المنتخب الوطني، وأحقق إنجازات عديدة باسمي النادي والدولة».

وأبدى المشجع سعادته بالفوز الذي حققه الوحدة على الاتحاد، وقال: «نستحق الفوز بكل جدارة، حيث قدم الفريق مباراة قوية جداً، وكان الأفضل من الجوانب كافة»، وأكمل تصريحاته قائلاً: «هذا الانتصار يعد دفعة معنوية قوية للفريق، وطموحاتنا أن ينافس الفريق على اللقب الآسيوي».