«أبيض البادل» يفتتح مشواره الخليجي بفوز مزدوج

افتتح منتخب الإمارات للبادل مشواره في بطولة الخليج العربي الرابعة، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حالياً، وذلك بفوز منتخب الرجال في بداية حملة الدفاع عن لقبه على نظيره السعودي بنتيجة 3-0، كما تفوق منتخب السيدات في مباراته الافتتاحية على نظيره القطري بنتيجة 2-1، ويشارك منتخب الإمارات في البطولة بفئات الرجال والسيدات والناشئين، وتقام المنافسات بنظام الدوري، ويخوض كل منتخب خمس مباريات ضمن مجموعته.