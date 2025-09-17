مباريات اليـوم
الدوري المصري
المقاولون العرب - فاركو 18:00
المصري - غزل المحلة 21:00
الجونة - بتروجيت 21:00
أبطال أوروبا
ليفربول - أتلتيكو مدريد 23:00
بايرن ميونيخ - تشيلسي 23:00
سان جيرمان - أتالانتا 23:00
أياكس - إنتر 23:00
سلافيا براج - بودو 20:45
أولمبياكوس - أي إي بي بافوس 20:45
أبطال آسيا 2
الوصل - الاستقلال 20:00
المحرق - الوحدات 22:15
النصر السعودي - استقلال دوشنبه 22:15
الدوري المغربي
الرجاء البيضاوي - الجيش الملكي 23:00
