مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

الدوري المصري

المقاولون العرب - فاركو 18:00

المصري - غزل المحلة 21:00

الجونة - بتروجيت 21:00

أبطال أوروبا

ليفربول - أتلتيكو مدريد 23:00

بايرن ميونيخ - تشيلسي 23:00

سان جيرمان - أتالانتا 23:00

أياكس - إنتر 23:00

سلافيا براج - بودو 20:45

أولمبياكوس - أي إي بي بافوس 20:45

أبطال آسيا 2

الوصل - الاستقلال 20:00

المحرق - الوحدات 22:15

النصر السعودي - استقلال دوشنبه 22:15

الدوري المغربي

الرجاء البيضاوي - الجيش الملكي 23:00

تويتر