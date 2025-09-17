سباق «أبوالأبيض» للمحامل الشراعية 60 قدماً ينطلق السبت

يقام يومَي السبت والأحد المقبلين سباق أبوالأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات التراثية البحرية للموسم الجديد.

ويعد السباق الجولة الافتتاحية لبطولة المحامل الشراعية 60 قدماً، حيث يمتد لمسافة 20 ميلاً بحرياً، بمشاركة يتوقع أن تتجاوز 90 محملاً على متنها المئات من البحارة والنواخذة، في مشهد يجسد عراقة التراث البحري الإماراتي وما يحمله من قيم ومفردات أصيلة، وذكر النادي في بيان صحافي أن اللجنة المنظمة للسباق رصدت جوائز مالية قيّمة يبلغ مجموعها 4.238 ملايين درهم، يتم توزيعها حتى المركز الـ90، وأكدت اللجنة أن سباق أبوالأبيض يمثل محطة رئيسة في الموسم الحالي، كونه يجمع بين المنافسة القوية والمتعة الرياضية إلى جانب الدور الكبير في ترسيخ الموروث البحري بين الأجيال الجديدة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في صون التراث ونقله إلى المستقبل.