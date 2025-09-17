دينغ أكوث: السلة الإماراتية تنمو بسرعة.. وأردتُ أن أكون جزءاً منها

قاد اللاعب الدولي الجنوب سوداني، دينغ أكوث (29 عاماً)، فريقه الجديد البطائح للفوز على ضيفه الظفرة بنتيجة (108-60)، في مباراة جمعتهما، أول من أمس، في افتتاح مسابقة «كأس الاتحاد» المفتوحة.

ويمتلك أكوث (208 سنتيمترات) خبرة واسعة، إذ كانت بدايته في الدوري الأسترالي عام 2017 مع فريق «سيدني كينغز»، ولديه أيضاً تجربتان ناجحتان في الدوريين القطري واللبناني، بجانب نجاحه في تمثيل منتخب جنوب السودان في كأس العالم 2023.

وقال أكوث لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بانضمامي إلى نادي البطائح، وأن أكون أول لاعب من جنوب السودان يشارك في موسم كرة السلة الإماراتي».

وأضاف: «نمو كرة السلة والدوري الإماراتي بشكل سريع، مع خبراتي التي اكتسبتها عند احترافي في الدوريين القطري واللبناني، قادني لعدم التردد بأن أكون جزءاً منها في خوض تجربة الاحتراف في الدوري الإماراتي الذي نجح، في السنوات القليلة الماضية، في إبرام صفقات مهمة لكوكبة من أفضل المحترفين الأجانب»، وأوضح: «لاعبون كثر مروا بتاريخ الدوري الإماراتي نجحوا في وضع بصمة لهم، خصوصاً في العامين الماضيين في ظل التواجد والمنافسة على صعيد بطولة (سوبر غرب-آسيا) المؤهلة بأدوارها النهائية إلى دوري الأبطال».

وعن تجربته في كأس العالم والخبرات التي اكتسبها، قال: «خبرات كثيرة اكتسبتها من المشاركة مع منتخب جنوب السودان في بطولة كأس العالم، والاحتكاك بنخبة اللاعبين، خصوصاً أن المنتخب واصل أداءه التصاعدي، ونجح في تقديم عروضٍ مشرفة في المحفل الأولمبي الأخير في دورة ألعاب فرنسا 2024»، وقال: «أتطلع قدماً للتحديات الجديدة في الدوري الإماراتي الذي ضم في تعاقداته الأخيرة صفقات نوعية، ما يتيح مواصلة الشغف على أرضية الملعب، ومساعدة فريقي البطائح للمنافسة في البطولات والتواجد على منصات التتويج».

دينغ أكوث:

