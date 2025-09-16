مدرب شباب الأهلي: سيطرنا على المباراة وكنا نستحق الفوز أمام تراكتور

أكد البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، أن فريقه قدّم واحدة من أفضل مبارياته أمام تراكتور الإيراني، رغم الظروف الجوية الصعبة التي جرت فيها المواجهة، مشدداً على أن نتيجة التعادل 1-1 لا تعكس الأداء الكبير الذي ظهر به اللاعبون.

وقال سوزا عقب اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء في استاد راشد بدبي ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة: «خلقنا فرصاً لا تُعد ولا تُحصى، بخلاف الكرات التي ارتطمت بالعارضة، حيث وصل عدد تسديداتنا إلى 29 تسديدة كاملة، وهو ما يعكس سيطرة الفريق وتحكمه في مجريات اللقاء. الأداء كان قوياً للغاية، وأبارك للاعبين على ما قدموه، خصوصاً في أجواء مناخية صعبة».

وأضاف مدرب شباب الأهلي أن الشوط الأول شهد بعض الصعوبات على عدد من اللاعبين، إضافة إلى القيام بتغييرات اضطرارية، قبل أن يجري الجهاز الفني تعديلات أخرى في الشوط الثاني لمعالجة الموقف وتعزيز سرعة الضغط على الخصم.

وتابع: «بالتأكيد نحن والجمهور غير راضين عن النتيجة، لأننا كنا نستحق الفوز قياساً بالفرص والسيطرة المطلقة على اللقاء. أشكر اللاعبين على الروح القتالية، وسنواصل العمل لتصحيح التفاصيل التي منعتنا من ترجمة التفوق إلى فوز مستحق».