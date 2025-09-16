نقطة غير مُرضية.. شباب الأهلي يتعادل مع تراكتور رغم التفوق العددي

اكتفى شباب الأهلي بالتعادل (1-1) أمام ضيفه تراكتور الإيراني، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ليخسر "فرسان دبي" نقطتين ثمينتين في مستهل مشواره القاري.

بدأ تراكتور المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة 14، عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لم ينجح الحارس حمد المقبالي في التعامل معها، ليمنح الضيوف أفضلية معنوية انعكست على أدائهم، الذي بدا أكثر تنظيمًا وخطورة في الشوط الأول.

في المقابل، غابت الفاعلية الهجومية عن شباب الأهلي، وكانت أخطر محاولاته تسديدة اللاعب بالا عند الدقيقة 37، والتي ارتطمت بالعارضة لتضيع فرصة تعديل النتيجة، وينتهي الشوط الأول بتفوق فني واضح للفريق الإيراني.

مع انطلاق الشوط الثاني، أجرى شباب الأهلي تبديلات مؤثرة بدخول الأرجنتيني كارتابيا، ما منح الفريق حيوية هجومية أكبر. وزادت معاناة تراكتور بعد طرد لاعبه دروجدك في الدقيقة 51، إثر تدخل قوي على سعيد عزت، ليكمل الفريق الإيراني المباراة بعشرة لاعبين.

واستثمر "فرسان دبي" النقص العددي عند الدقيقة 65، حين سدد البديل سيزار كرة قوية ارتدت من الحارس، لتجد المتابع بالا الذي وضعها في الشباك، معلنًا هدف التعادل لشباب الأهلي.

ورغم الضغط المتواصل في الدقائق الأخيرة، فشل شباب الأهلي في تسجيل هدف الفوز، ليكتفي بنقطة وحيدة في بداية رحلته القارية، فيما خرج تراكتور بنقطة ثمينة.