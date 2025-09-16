الشارقة يُفاجئ الغرافة بـ «سيناريو مجنون»
صنع الشارقة «ريمونتادا مجنونة» أمام ضيفه الغرافة القطري، وتغلب عليه 4-3، أمس، في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للأندية النخبة.
وحوّل «الملك» تأخره بهدفين دون مقابل إلى تعادل 2-2، قبل أن يجد نفسه متأخراً مجدداً 2-3، لكنه تمكّن من التعديل ومن ثم الفوز بالأربعة، في سيناريو حمل الكثير من الإثارة، بفضل براعة اللاعبين وقوة إرادتهم ورغبتهم الجامحة في الفوز، وسجل أهداف الشارقة راي ماناج (60 و90+1)، وعثمان كامارا (62)، وإيغور كورنادو 90+10)، فيما أحرز أهداف الغرافة ياسين إبراهيمي (33)، وخوسيلو (45+4، و73)، والمفارقة أن المباراة شهدت سبعة أهداف، واحتسب الحكم فيها ثلاث ركلات جزاء، وأشهر البطاقة الحمراء في وجه حارس الغرافة خليفة أبوبكر (86).
