انتصار قاتل للوحدة على الاتحاد.. وكلمة السر «بيمينتا»

قاد المدافع لوكاس بيمينتا فريقه الوحدة لتحقيق فوز في الوقت القاتل على الاتحاد السعودي 2-1، في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، أمس، على استاد آل نهيان في أبوظبي، وقدّم الوحدة مباراة قوية، ورغم سيطرته على وسط الملعب، فإن الاتحاد افتتح التسجيل عن طريق الهولندي ستيفن بيرغوين من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (21)، وحصل «العنابي» على فرصة جيدة للعودة إلى اللقاء بعدما تلقى مهند الشنقيطي بطاقة حمراء في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني أهدر الوحدة العديد من الفرص السهلة، أبرزها كرة عرضية وصلت إلى عمر خريبين الذي سددها برأسه لترتد من العارضة (50)، قبل أن يهدر المهاجم السوري أخطر فرص اللقاء بعدما تلقى تمريرة من تاديتش وانفرد بالمرمى، لكنه سدد الكرة فوق العارضة (54)، وفي الدقيقة 62، أحرز كايو كانيدو هدف التعادل بعد تمريرة رائعة من خريبين، فيما أحرز لوكاس بيمنيتا الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، ليحقق الوحدة انتصاراً غالياً.