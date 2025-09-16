شباب الأهلي يطرق الباب الآسيوي بلقاء «بطل الدوري الإيراني»

يُدشّن فريق شباب الأهلي، مساء اليوم، مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما يستضيف نظيره الإيراني تراكتور على استاد راشد في دبي، في الساعة الثامنة مساء، في افتتاح منافسات المجموعة التي يتطلع من خلالها «فرسان دبي» لتسجيل حضور قوي يؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

ويدخل شباب الأهلي، بطل الرباعية المحلية في الموسم الماضي، المباراة بمعنويات عالية، بعدما واصل سلسلة نتائجه الإيجابية محلياً، إذ تصدر حالياً دوري أدنوك للمحترفين برصيد سبع نقاط من ثلاث جولات، غير أن الأداء غير المقنع في الفوز الأخير على بني ياس بهدف دون مقابل، جعل الجهاز الفني يركز على تصحيح بعض الأخطاء التكتيكية، سعياً إلى تقديم صورة أكثر إقناعاً أمام جمهوره في الاستحقاق القاري.

في المقابل، يخوض تراكتور المواجهة بصفته بطل الدوري الإيراني في الموسم الماضي، إلا أن انطلاقته المحلية هذا الموسم لم تكن على النسق نفسه، إذ يحتل المركز الثامن برصيد أربع نقاط فقط بعد مرور ثلاث جولات، ومع ذلك، يبقى الفريق الإيراني منافساً صعباً، لما يمتلكه من خبرة كبيرة في البطولات الآسيوية، ما يرفع من درجة صعوبة اللقاء بالنسبة لشباب الأهلي.

ويدرك جمهور «فرسان دبي» أهمية ضربة البداية في مشوار البطولة، إذ يأمل أن ينجح فريقهم في فرض شخصيته منذ الجولة الأولى، وقطع خطوة أولى نحو المنافسة الجادة على لقب قاري ظل عصياً على النادي رغم حضوره المتكرر في السنوات الماضية.

وبين الطموح المحلي الكبير والرغبة في تأكيد الذات آسيوياً، ينتظر أن تشهد مواجهة الليلة صراعاً مثيراً في بداية واعدة لرحلة دوري النخبة.