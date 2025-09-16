«تمهيدي الكأس».. بيرلو يخطف الأضواء والمدرب المواطن يتألق

اختتمت أندية الدرجة الأولى منافسات الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس رئيس الدولة، بتأهل فِرَق العروبة، ودبا الحصن، ومجد، ويونايتد، والذيد، وحتا، والعربي، إضافة إلى الحمرية الذي أعفته القرعة من اللعب في هذا الدور.

وشهدت المباريات نتائج لافتة، أبرزها فوز دبا الحصن على الجزيرة الحمراء (2-0)، والعروبة على الإمارات (الصقور) بالنتيجة نفسها، فيما حقق العربي انتصاراً كبيراً على الفجيرة (4-2)، وتغلب الذيد على غلف يونايتد (2-1)، ويونايتد على الاتفاق (2-0)، ومجد على مصفوت بركلات الترجيح (6-5)، وحتا على سيتي (4-1) بالركلات أيضاً.

بيرلو في الواجهة

سجلت المباريات الظهور الأول لمدرب يونايتد، الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو، الذي ظل واقفاً في المنطقة الفنية يوجه لاعبيه خلال المواجهة أمام الاتفاق، التي انتهت بفوز صعب لفريقه.

ركلات الحسم

كان لركلات الترجيح دور حاسم في تأهل فريقَي مجد وحتا، مؤكدة الندية القوية بين الفرق، خصوصاً على الصعيد الدفاعي، ما يُبشّر بمستوى فني عالٍ في الانطلاقة المرتقبة لدوري أندية الدرجة الأولى.

وداع مبكر

شكّل خروج فريق الإمارات (الصقور) من الدور التمهيدي مفاجأة كبيرة، خصوصاً أنه سبق أن تُوّج بلقب البطولة عام 2010 بقيادة المدرب عيد باروت، وظل اسماً حاضراً في المراحل المتقدمة خلال النسخ الماضية.

خسارة قاسية

تلقى فريق الفجيرة خسارة ثقيلة أمام العربي (4-2) في مباراة شهدت تسجيل أكبر عدد من الأهداف (ستة أهداف)، وهي من النتائج النادرة التي يتلقاها الفريق منذ هبوطه من دوري المحترفين.

إنجاز تاريخي

كتب فريق مجد اسمه في تاريخ البطولة بعد تأهله للمرة الأولى إلى الدور الثاني، إثر فوزه على مصفوت بالأداء والنتيجة.

بصمة مسفر

أكد المدرب المواطن حضوره المميّز، بعدما قاد الدكتور عبدالله مسفر فريق العربي لانتصار مهم، ونجح عيسى بوصيم آل علي في قيادة مجد للتأهل، فيما قاد وليد عبيد فريق حتا إلى الدور الثاني.

نجوم خبرة

أظهرت المباريات الأولى بروز لاعبين مميّزين سبق لهم تمثيل المنتخبات الوطنية وأندية المحترفين، مثل طارق أحمد مع يونايتد، ويعقوب حسن مع الاتفاق، وراشد عيسى مع العربي، وفهد حديد مع سيتي، وغيرهم ممن تركوا بصمة واضحة على مجريات المنافسات.