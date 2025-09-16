«طيران الإمارات» ترعى فريق ريال مدريد لكرة السلة

أعلنت «طيران الإمارات» ونادي ريال مدريد عن شراكة تمتد سنوات عدة، تصبح بموجبها «طيران الإمارات» الراعي الرئيس الرسمي للنادي الإسباني لكرة السلة للمحترفين.

وبموجب اتفاقية الشراكة، التي ستدخل حيز التنفيذ فوراً، سيظهر شعار «طيران الإمارات» «Fly Better» بشكل بارز على قمصان اللاعبين، بما يتماشى مع حضوره على قمصان فرق كرة القدم للرجال والسيدات في النادي.

وتمثل هذه الشراكة أحدث تعاون لـ«طيران الإمارات» مع ريال مدريد لكرة السلة، وتُعد بمثابة انطلاقتها الأولى في كرة السلة الأوروبية، في خطوة تعكس توسع حضورها العالمي في هذه الرياضة.

ويُعد ريال مدريد النادي الأوروبي الوحيد الذي نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وكرة السلة في الموسم نفسه، وقال رئيس طيران الإمارات، السير تيم كلارك: «نفخر بهذه الفرصة الفريدة لنصبح الراعي الرئيس الرسمي لفريق ريال مدريد لكرة السلة، بما يتكامل مع شراكتنا طويلة الأمد مع فريق كرة القدم في النادي، ويوسّع حضورنا في عالم الرياضة، ويسعدنا أن نحمل علامة (طيران الإمارات) إلى الملاعب الأوروبية عبر قميص فريق يمتلك إرثاً فريداً وتاريخاً حافلاً بالبطولات والإنجازات، ومن شأن هذه الشراكة أن تعزز تواصلنا مع قاعدة جماهير ريال مدريد حول العالم، وتفتح أمامنا قنوات جديدة لنشر شغف وحماس كرة السلة عبر شبكتنا في مختلف أنحاء العالم».

وسيظهر شعار «Fly Better» لـ«طيران الإمارات» على جميع قمصان اللاعبين، وملابس التدريب، وأزياء الطاقم الفني للفريق، كما ستتيح الشراكة لـ«طيران الإمارات» فرصاً بارزة للظهور في ملعب موفيستار أرينا مدريد، بما في ذلك شاشات النتائج والإعلانات الافتراضية داخل الملعب، بالإضافة إلى فرص الضيافة والتذاكر، وحقوق التسويق والإعلام الاجتماعي لتطوير حملات عالمية، وحقوق الإعلان، وستحظى «طيران الإمارات» أيضاً بحضور بارز في بطولات كبرى مثل الدوري الإسباني لكرة السلة، والدوري الأوروبي لكرة السلة، وكأس ملك إسبانيا.

وسيكون لـ«طيران الإمارات» حضور في مرافق كرة السلة في مجمع تدريب ريال مدريد، بما يتيح لها تنظيم جولات حصرية للضيوف، وفرص لقاء اللاعبين، وإطلاق مبادرات تدريبية للشباب مع أساطير اللعبة.