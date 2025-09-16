سفيان رحيمي يعود من الإصابة لقيادة هجوم العين

علمت «الإمارات اليوم» أن النجم الدولي المغربي، سفيان رحيمي، سيعود إلى قائمة فريق العين في مواجهة خورفكان، المقررة السبت المقبل، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد تعافيه الكامل من الإصابة.

وأوضح المصدر أن رحيمي أصبح جاهزاً للمشاركة بعد فترة طويلة من التأهيل، إثر الإصابة التي أبعدته عن الملاعب وحَرمت «الزعيم» خدماته في خمس مباريات رسمية، ثلاث منها في الدوري، إضافة إلى مباراتي كأس الرابطة أمام كلباء.

وكان الغموض قد اكتنف موقف المهاجم المغربي منذ نهاية المعسكر الإعدادي، بعدما غاب عن بداية الموسم وكذلك عن قائمة منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، قبل أن يخضع أخيراً لفحوص طبية جديدة ساعدت في تحديد جاهزيته النهائية.

ويتطلع رحيمي إلى مساعدة العين على مواصلة تقدمه في الموسم الحالي، لاسيما أن «الزعيم» يحتل صدارة الدوري بالشراكة مع شباب الأهلي والنصر برصيد سبع نقاط، من انتصارين وتعادل واحد. ويأمل رحيمي العودة إلى الملاعب بقوة ومواصلة التألق الذي ظهر عليه في المواسم الماضية، لاسيما أنه كان علامة فارقة في قيادة الفريق للفوز بلقب دوري أبطال آسيا في النسخة قبل الماضية.

من جهة أخرى، فوّت مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، فرصة الاقتراب من معادلة الرقم التاريخي لمدربي «الزعيم» الذين حققوا العلامة الكاملة في الجولات الأربع الأولى من الدوري، بعد تعادله الإيجابي 1-1 أمام الوصل، وهو إنجاز سبق أن سجله كل من الهولندي ألفريد شرودر، والأوكراني سيرجي ريبروف، والكرواتي زوران ماميتش بالفوز في أول أربع جولات.

واستهل إيفيتش مشواره في النسخة الجديدة من الدوري بقيادة «الزعيم» للفوز 2-1 على البطائح في الجولة الأولى، ثم التفوق على دبا 3-2 في الجولة الثانية، قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه الوصل في الجولة الثالثة.

وكان الهولندي شرودر قد حقق الفوز في أول أربع جولات متتالية بنسخة 2023-2024 على حساب بني ياس (3-2)، وحتا (2-0)، وعجمان (6-0)، والشارقة (3-2)، قبل أن يخسر في الجولة الخامسة أمام النصر (0-1).

بدوره، فإن سيرجي ريبروف بدأ نسخة 2021-2022 بالفوز على خورفكان (3-1)، والإمارات (2-0)، وبني ياس (1-0)، واتحاد كلباء (4-1)، قبل أن يتعادل في الجولة الخامسة مع العروبة (3-3).

وأما الكرواتي زوران ماميتش فقد حقق انطلاقة تاريخية في موسم 2018-2019، بانتصارات على الإمارات (3-1)، والظفرة (2-1)، والنصر (3-0)، وشباب الأهلي (2-1)، لكنه تعادل في الجولة الخامسة مع الفجيرة (2-2).

• العين يتقاسم صدارة الدوري مع شباب الأهلي والنصر برصيد سبع نقاط.

• رحيمي غاب عن العين في 5 مباريات رسمية، ثلاث منها في الدوري واثنتان في كأس المحترفين.